Giancarlo Magalli netto: “Morise e Morselli? Mi sono battuto per loro”

La storia infinita di quest’estate. La Rai è stata scossa da parecchi terremoti, quest’anno. Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno provocato tra quelli che hanno fatto più rumore. Il litigio di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, le uscite poco felici di Pierluigi Diaco si vanno ad aggiungere al calderone delle polemiche che hanno travolto I Fatti Vostri. Dopo la partecipazione della Volpe al Grande Fratello, sembrava acqua passata quello che era successo col suo collega a I Fatti Vostri; invece nuovi attacchi sono stati sferrati da ambedue le parti, persino con interventi in diretta. Magalli ha criticato il percorso da conduttrice di Adriana (che, a suo dire, si trova in una rete minore che non arriva nemmeno all’1% di share) ed è poi stato accusato di aver permesso l’uscita di scena da I Fatti Vostri di Roberta Morise, Marcello Cirillo e il maestro Demo Morselli. Il conduttore – tirato più volte in causa in quest’ultimo periodo – ha deciso di far chiarezza. Ha spiegato di aver lottato duramente per permettere alla Morise e a Morselli di restare nella trasmissione della Rai.

I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli risponde all’ultima accusa. Non è stato lui ad aver deciso di mandare a casa Roberta Morise e Demo Morselli

Con un messaggio pubblicato su Facebook, Giancarlo Magalli ha voluto rispondere a chi lo ha accusato di aver fatto di tutto pur di eliminare alcuni personaggi de I Fatti Vostri. Riuscendoci. Magalli non ci sta, non vuole passare per quello che non è. Perciò ha scritto di non c’entrare assolutamente nulla con l’assenza nella prossima stagione del maestro Morselli (c’è stata anche una recente telefonata fra i due) e che ha lottato molto per far sì di avere accanto a sé sia Demo sia la Morise. Queste sono state le sue parole: “Mi sono molto battuto per evitare la sua sostituzione. Assieme a quella di Roberta. E anche lei lo ha confermato”. Non ha invece voluto rispondere alla controreplica di Adriana Volpe che, ieri, a Ogni Mattina, si è lasciata andare a uno sfogo che ha sollevato di un po’ gli ascolti.

L’avvertimento di Giancarlo Magalli a chi diffonde false notizie

Già una volta Giancarlo Magalli si è pronunciato sull’assenza di Roberta Morise a I Fatti Vostri, e oggi ha voluto riconfermare la stima che ha nei suoi confronti. L’avrebbe voluta anche per la prossima stagione. Ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Il conduttore ha poi voluto concludere il post di Facebook spiegando che la gente deve esser ben attenta a fare delle accuse che – a suo dire – non starebbero né in cielo né in terra. Perché si potrebbe andare incontro a una risposta da parte dei suoi avvocati. La questione non finirà di certo qua. Cos’altro scopriremo sui personaggi de I Fatti Vostri? E chi prenderà davvero il posto di Roberta Morise e Demo Morselli?