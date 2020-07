Ascolti tv 8 luglio: parte bene Come Sorelle, sale la Volpe grazie a Magalli

Parte bene Come Sorelle, la nuova serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5. La prima puntata – trasmessa mercoledì 8 luglio 2020 – ha appassionato 2.472.000 telespettatori con il 13.4% di share e ha vinto la sfida degli ascolti tv. La fiction è stata molto apprezzata anche sui social network: su Twitter è entrata subito al secondo posto dei trend topic. Sevgili Geçmis, questo il titolo originale della serie, è realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, tra i principali produttori della Turchia, gli stessi che hanno sfornato i successi internazionali Cherry Season e Bitter Sweet, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, con ottimi riscontri, nelle passate stagioni. Come Sorelle è stata trasmessa in madrepatria lo scorso autunno e ha ottenuto un buon riscontro. Le repliche di Come Sorelle sono disponibili in streaming su Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Al contrario di altre serie turche, Come Sorelle non è stata girata nella capitale Istanbul. La serie è ambientata a Smirne, in turco Izmir, terza città più importante della Turchia, fondata dagli antichi Greci.

Ascolti tv 8 luglio 2020: vince Come Sorelle, bene Chi l’ha visto?

Come Sorelle ha battuto lo speciale di Rai Uno Cose Nostre, che non è andato oltre 1.094.000 telespettatori con il 5.60%. Come ogni mercoledì si difende bene Chi l’ha visto?: il programma di Federica Sciarrelli è stato seguito da 1.793.000 con il 9.77% di share. Tra gli altri ascolti tv va segnalata la risalita di Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe in onda su Tv 8. Complice la querelle con Giancarlo Magalli lo show – che fino ad oggi non ha mai brillato per quanto riguarda l’auditel – è riuscito a raggiungere 102.000 telespettatori con l’1,1%. Dunque, +8.000 persone e +0.1% rispetto ai giorni precedenti.

Ascolti tv 8 luglio 2020: bene Beautiful e Daydreamer

Per quanto riguarda il pomeriggio degli ascolti tv, ancora ottimi risultati per Beautiful, Una Vita e Daydreamer. Le tre soap possono contare su più di 2 milioni e mezzo di telespettatori e oltre il 20% di share. Non male pure le repliche de Il Segreto, che ogni giorno conquistano più di un milione e mezzo di persone.