Giancarlo Magalli non sarà più a I Fatti Vostri. L’indiscrezione

Il settimanale Oggi ha riportato una curiosa chicca. Pare che qualcuno voglia rubare la conduzione de I Fatti Vostri a Giancarlo Magalli. Gira voce infatti che un suo collega stia facendo di tutto per prendere il suo posto. A viale Mazzini i rumors circolano velocemente ma sembra anche che l’autore televisivo rimanga ben saldo nella sua posizione e non abbia nessuna voglia di lasciare il suo posto a qualcun altro.

Infatti, Magalli rimane ancora uno dei personaggi dello spettacolo più cari al pubblico italiano. Nonostante il programma sia abbastanza longevo, il conduttore ha sempre riportato ottimi ascolti. Inoltre, c’è da dire che il rapporto tra lui e lo storico autore de I Fatti Vostri, Michele Guardì è fatto di stima e affetto reciproco. Dunque, sembra ben lontana la possibilità di una sostituzione di Giancarlo alla guida della trasmissione. A meno che lui stesso non prenda la decisione di abbandonarla.

Tuttavia, non è mai parso che Magalli abbia dato segni di stanchezza, per lo meno pubblicamente. Anzi, mostra spesso tanta affezione verso il programma che conduce e il suo pubblico. Nonostante tutto ciò, è sempre meglio avere un occhio attento sulla questione. Non si può totalmente esser certi di ciò che accadrà.

Giancarlo Magalli, gli attacchi ad Adriana Volpe

Il programma di Giancarlo Magalli festeggia la sua trentesima edizione ma, in onda dal 1990, ha visto più volte una riorganizzazione dello staff. Quest’anno il conduttore è affiancato da Samanta Togni, Umberto Broccoli, Paolo Fox e il gruppo musicale di Stefano Palatresi.

Il posto di Adriana Volpe a fianco di Magalli ormai rimane solamente un lontano ricordo. Infatti, tante sono state le liti e le stoccate che si sono scambiati i due da quando la conduttrice di Ogni Mattina su Tv 8 ha abbandonato il programma nel 2017. Le ultime discussioni risalgono a questa estate fino ai primi di settembre. Dalla stoccata di Magalli sui bassi ascolti della trasmissione della presentatrice, alla battuta su Nadia Toffa, fino alla querela di Giancarlo a Marcello Cirillo di cui Adriana prese le difese. È diventato celebre il video in cui la Volpe aveva risposto per le rime al conduttore de I Fatti Vostri.

Insomma, la guerra tra i due continua ad appassionare i curiosi e a tenerli attaccati allo schermo. Chissà chi la spunterà.