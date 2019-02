Ghezzal Isola 2019, il passato difficile e le parole della madre: “Devi vincere!”

Isola dei Famosi 2019, il passato difficile di Ghezzal

Mohamed Ghezzal ha avuto dei momenti difficili in questi ultimi giorni all’Isola dei Famosi 2019. Il suo pensiero è stato spesso rivolto alla mamma, la figura più importante della sua vita. Trattenendo a fatica le lacrime, ha spiegato che ha fatto tantissimo per lui e che non è riuscito a ripagarla mai abbastanza. Ghezzal non ha passato una vita semplice, proprio come il suo amico Marco Maddaloni: non a caso, si capiscono al volo, senza per forza parlare. Tra loro è nato un bel rapporto di amicizia che – e ne siamo certi – durerà fino alla fine del reality show di Canale 5, anche perché sono entrambi molto amati dal pubblico a casa.

Il bellissimo messaggio della mamma di Ghezzal

Durante l’ultima puntata andata in onda dell’Isola 2019, la madre di Ghezzal ha lasciato un bel messaggio per l’ex calciatore: “Tu ti adatti a qualunque situazione. Sei un avventuriero, un guerriero! Io voglio che tu vinca. No, tu devi vincere! Ti abbraccio forte”. Dopo le lacrime (e l’arrabbiatura!) di Capparoni, anche Ghezzal si è emozionato: “Non me lo aspettavo e, se posso dirti la verità, non ho mai pianto prima. Mi hai fatto un regalo con questa avventura e anche con questo video. Auguro a tutte le mamme di poter dare quello che mi ha dato lei”.

Ultimi gossip dall’Isola dei Famosi 2019: ecco cosa c’è da sapere

Non si è parlato solo di Ghezzal, ma anche della questione del riso, che ha fatto infuriare parecchi naufraghi. C’è stato poi il momento dedicato al gossip: Jeremias Rodriguez ha svelato alcuni retroscena sulla sua frequentazione con Soleil. Ci stanno forse nascondendo qualcosa? Con questi nuovi personaggi, l’Isola dei Famosi eviterà di affondare? Non ci resta che aspettare i prossimi ascolti TV!