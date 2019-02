Jeremias a l’Isola dei famosi confessa: lui e Soleil si sono sentiti prima del reality

Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez cotto di Soleil: le prime dichiarazioni dopo il bacio

Stasera a l’Isola dei famosi non si poteva non parlare del bacio che si sono dati questa settimana Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi. A distanza di pochissimi giorni dal loro arrivo in Honduras tra i due è scoccata la scintilla. La velocità con cui questa coppia si è formata, inevitabilmente, ha spinto molti a chiedersi: si tratta forse di un colpo di fulmine? A spiegare un po’ come stanno le cose, stasera, c’ha pensato allora Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, chiamato in disparte da Alessia Marcuzzi, ha affermato di sentirsi molto attratto da Soleil. Il feeling tra di loro, però, pare abbia delle radici più profonde.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez confessa: lui e Soleil si sono sentiti prima del reality

Quello di Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi non è stato amore a priva vista all’Isola dei famosi. Come ha spiegato il naufrago stasera, difatti, lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare si siano sentiti prima di prendere parte al reality. Jeremias non ha rivelato chi ma, stando alle sue parole, uno dei due avrebbe contattato l’altro sui social (palesando un certo interesse). Avere l’opportunità di partire insieme e affrontare il viaggio per l’Honduras in coppia, in fine, ha dato modo ad entrambi di conoscersi meglio (dopo di che la storia la conosciamo tutti).

Soleil in lacrime a l’Isola dei famosi: le critiche e primi contrasti con i naufraghi

L’arrivo di Soleil a l’Isola de famosi ha generato non poco scompiglio tra i naufraghi. Alcuni, tra cui Luca Vismara e Giorgia Venturini, non avrebbero gradito molto i suoi modi di fare. L’antipatia palesata nei sui confronti, alla fine, ha fatto scoppiare Soleil in lacrime. Le immagini sono state fatte vedere stasera durante la puntata. L’ex corteggiatrice, però, in diretta ha dato dimostrazione del suo forte carattere, rispondendo a tono a chi ha puntato il dito contro di lei questa settimana.