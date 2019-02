Bettarini e Marco, scontro all’Isola: Maddaloni ha mentito? Stefano senza freni

Bettarini e Marco all’Isola dei Famosi: scontro in diretta tra i due naufraghi

Scontro tra Stefano Bettarini e Marco Maddaloni all’Isola dei Famosi. Una discussione in diretta quella che avviene tra i due naufraghi nel corso della puntata del 13 febbraio, che vede protagonista la macchina del riso. In questi ultimi giorni, solo il leader della settimana, Marco, è stato informato di un meccanismo messo in atto da Bettarini e da altri naufraghi per produrre più riso. Ogni giorno i concorrenti sono costretti a girare una ruota, al fine di poter avere del riso da dividersi. Per riuscire a girare in modo più veloce, Stefano avrebbe mosso una levetta, che si trova nella parte bassa della macchina. Prima di attuare questo meccanismo, Bettarini avrebbe informato solo alcuni dei naufraghi. Non appena Marco ha scoperto quanto stava accadendo si è mostrato particolarmente infastidito, in particolare con Stefano. Dopo di che, ha scelto di non rivelare a quest’ultima quanto visto e di metterlo al corrente durante la diretta. Parlando con gli altri naufraghi, con cui intanto Marco si è confidato, Bettarini è venuto a conoscenza di tutto.

Stefano Bettarini e le insinuazioni su Marco Maddaloni all’Isola dei Famosi

Stefano ammette che, in realtà, sapeva già di essere stato scoperto e che non aspettava altro che la diretta per avere un confronto con Marco. Bettarini ci tiene a precisare che ha intenzione di prendersi tutte le responsabilità per quanto accaduto, ma precisa che Maddaloni ha utilizzato il suo stesso meccanismo in precedenza. Infatti, le due sorelle Mihajlovic, confermano che il primo a scoprire della presenza della levetta è stato proprio Marco. Quest’ultimo non nega, ma confessa di non aver mai avuto intenzione di utilizzarla, in quanto non sarebbe stato leale nei confronti degli altri naufraghi. Bettarini appare abbastanza furioso con Marco e lo definisce “pretino”. Non solo, Stefano fa altre insinuazioni riguardanti Marco, facendo credere che quest’ultimo abbia anche imbrogliato durante la prova leader effettuata la scorsa puntata.

Marco Maddaloni ha davvero mentito? Stefano Bettarini ne è sicuro

“Ghezzal e Aaron voi ora non parlate? Prima di fare i pretini devono avere la coscienza apposto”, afferma Bettarini. Alessia cerca di capire a cosa possa riferirsi Stefano. Quest’ultimo, però, non ha intenzione di rivelare nel dettaglio, poiché ammette che andrebbe a tradire una persona che gli ha fatto una confessione riguardante Marco. Nel frattempo, Alessia Marcuzzi dichiara di comprendere le motivazioni dei naufraghi che hanno manomesso la macchina: “È stato un po’ sleale, quando c’è la fame in ballo può succedere, non è un processo”. Non solo la conduttrice poi, però, chiede la verità su Marco, dopo le insinuazioni di Bettarini.