Kaspar Capparoni piange all’Isola 2019 per i figli, poi si arrabbia: “Mi ha ferito”

Diretta Isola dei Famosi, la sorpresa dei figli di Kaspar Capparoni

Kaspar Capparoni non è riuscito a trattenere le lacrime all’Isola dei Famosi 2019. I suoi figli (quelli avuti dal suo secondo matrimonio) hanno realizzato un video-messaggio per lui attraverso il quale hanno cercato di rincuorarlo, visto che, nell’ultimo periodo, ha avuto dei momenti di sconforto. Ecco cosa gli hanno detto: “Tu sai cosa significa la lontananza di un padre. Mettici la stessa grinta di quando balli con me!”. Il più piccolino gli ha fatto delle richieste particolari: “Mi porti a giocare a golf e poi giochiamo coi cuscini”. Delle parole che hanno sciolto il cuore di Capparoni.

Le tenere parole di Capparoni all’Isola 2019

L’attore ha cercato di controllare le emozioni, senza riuscirci però: “Grazie, Alessia. Ne ho quattro di ragazzi stupendi. Lui è più bravo di me a cantare, ballare e recitare. Io alla sua età non facevo quelle cose. Il piccolo gioca a golf. Domani è il 14 febbraio, la Festa degli innamorati e faccio gli auguri a mia sorella Cristina dal profondo del cuore. Compie 50 anni”. I figli di Kaspar Capparoni (Alessandro e Daniel) hanno salutato il papà… ma lo riabbracceranno molto presto perché è stato eliminato – a sorpresa? – in quest’ultima puntata dell’Isola 2019.

Isola dei Famosi 2019, Kaspar Capparoni eliminato (ma prima si arrabbia!)

Durante la diretta, Kaspar si è anche arrabbiato per la storia del riso: “Prima di vedere il filmato, ero molto amareggiato per quello che è successo. Lo dico per il mio modo di concepire la vita. Non ho mai avuto regali e quindi quello che è accaduto in questi giorni non fa parte del mio modo di vedere la vita. Mi ha ferito molto”. Una delle discussioni – quella inerente al riso – che si protrarrà per tutto il corso della serata… in attesa di argomenti più interessanti!