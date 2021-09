GF Vip, Volpe e Bruganelli: “lite sul set”, ecco cos’è davvero accaduto

By

Cos’è accaduto davvero tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6? Per questa edizione, Alfonso Signorini ha scelto di essere affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma si vociferava che tra la conduttrice e la moglie di Paolo Bonolis ci fosse aria di tensione, ancora prima di iniziare la messa in onda. Va segnalato che questa sesta edizione inizierà a intrattenere il pubblico di Canale 5 lunedì 13 settembre, con l’appuntamento in prima serata. Ma davvero ci sono problemi tra le opinioniste?

Le indiscrezioni facevano sapere che le due avevano avuto difficoltà a scattare il servizio fotografico per il reality show. Si parlava di un’antipatia, che partiva dalla Bruganelli. Scendendo nel dettaglio, su Davide Maggio si leggeva:

“Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”

Ed ecco che ora a spiegare cos’è realmente accaduto durante il servizio fotografico ci pensa Sonia Bruganelli, sul nuovo numero del settimanale Chi. La signora Bonolis fa, innanzitutto, sapere che i telespettatori non la sentiranno mai dire che un concorrente le piace perché è vero.

Ci tiene a precisare che in televisione “essere vero non è una qualità a prescindere”. Infatti, anticipa che potrebbe apprezzare “un bravissimo stratega”, nel corso delle varie puntate. A questo punto, fa notare che in questo lei e la Volpe sono diverse.

Rivela che la punzecchia perché è una persona “molto attenta”, mentre lei ammette di essere “leggera”. Non può non fare riferimento alle notizie uscite alle presunte liti sul set del servizio fotografico che l’hanno viste protagoniste.

“Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’, ma era un complimento”

Dunque, non c’è alcuna tensione tra le due opinionista del GF Vip 6. La stessa Bruganelli afferma di aver riservato alla Volpe un complimento e che, dunque, non c’è stato alcun litigio tra loro.

Adriana conferma ciò, confessando di stimare tanto Sonia. Detto ciò, dichiara:

“Abbiamo due stili diversi ma complementari: lei pensa di essere più istintiva, ma anch’io sono poco razionale nelle mie scelte. Però avere lavorato in tv per vent’anni mi spinge a pormi verso il pubblico in un certo modo”

A detta sua, la dote di un’opinionista dovrebbe essere quella di essere “sintetica ed efficace”. Per lei approdare nello studio del reality è come tornare a Casa, in quanto ha lasciato lì un pezzo del suo cuore.

Prese parte alla quarta edizione del programma, nelle vesti di concorrente. Concluse questa esperienza prima del previsto, dopo aver preso una decisione: stare a fianco di Roberto Parli, ora suo ex marito. Proprio in quel periodo morì il padre di quest’ultimo, in Svizzera, a causa del Coronavirus.

Ora, invece, è arrivato il momento di riscoprire Adriana Volpe, a fianco di Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinionista!