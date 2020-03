Adriana Volpe, grave lutto: morto il suocero per Coronavirus in Svizzera

Adriana Volpe a lutto, è morto il suocero Ernesto Parli: la notizia dopo l’abbandono al Gf Vip

È morto il suocero di Adriana Volpe. Ernesto Parli si è spento all’età di 76 anni in Svizzera, stando alle notizie diffuse oggi da alcuni siti di sport. Il padre di Roberto Parli, marito di Adriana, è stato presidente di una squadra di calcio, il FC Chiasso, dal 1976 al 1982. E proprio questa squadra ha postato sul sito Web l’ultimo saluto al presidente, dandoci modo di apprendere quindi il reale motivo dell’abbandono di Adriana Volpe al Gf Vip. Non deve essere stato semplice per lei salutare tutti senza rivelare cosa stesse succedendo, anche se non sappiamo se sia riuscita a raggiungere la famiglia in tempo per salutare il suocero. Adriana è uscita dalla Casa ieri pomeriggio intorno alle 18.30 e il signor Parli si sarebbe spento proprio nella giornata di ieri.

Lutto per Adriana Volpe, morto il papà del marito Roberto Parli

Adriana potrebbe aver ricevuto la notizia della scomparsa del suocero e aver quindi abbandonato la casa per questo. Magari però le è stato comunicato che le condizioni del papà di Roberto Parli si erano aggravate e lei è uscita per questo. Non è nemmeno ufficiale il motivo della malattia del signor Parli: Alfonso Signorini ha confermato indirettamente che si trattava di Coronavirus, ma in Casa ai concorrenti è stato detto il contrario. Forse anche per non scatenare una fuga collettiva, perché tutti sarebbero stati solidali con Adriana e avrebbero magari abbandonato il gioco a poche settimane dalla finale.

Adriana Volpe, morto il suocero in Svizzera: la notizia ricevuta al Gf Vip

Stando alle prime news trapelate, il suocero di Adriana Volpe si sarebbe ammalato nei primi giorni di marzo, ma solo ieri le sue condizioni si sarebbero aggravate. Forse all’improvviso, visto che fino a ieri mattina la concorrente del Gf Vip sembrava voler proseguire il percorso nel reality show. Poi la decisione presa inevitabilmente dopo aver ricevuto aggiornamenti in confessionale, non sappiamo se dell’avvenuta scomparsa o se delle condizioni peggiorate rapidamente del suocero. Più plausibile la seconda ipotesi, visto che Adriana nel discorso ai compagni ha ripetuto più volte “andrà tutto bene”.