Adriana Volpe ha lasciato il Gf Vip all’improvviso: “Devo uscire”

Gf Vip 4, Adriana Volpe ha abbandonato la Casa all’improvviso: problema per un parente

Adriana Volpe ha lasciato il Gf Vip poco fa. Tutto è successo all’improvviso, fino a poche ore fa la concorrente si è comportata come se non stesse per prendere questa drastica decisione. Tutto è davvero successo all’improvviso, dopo un ultimo aggiornamento ricevuto in confessionale. Che qualcosa stesse succedendo nella famiglia del marito di Adriana Volpe era emerso già ieri sera durante la puntata. Adriana aveva infatti fatto gli auguri al marito per la festa del papà elogiandolo anche per il comportamento di questi giorni, parlando anche di famiglia. Sembra non essere una emergenza legata al Coronavirus comunque, perché il Gf ha poi spiegato in confessionale a Paola e Antonella che “non era una cosa legata al virus”. Fatto sta che dopo le ultime informazioni giunte dal Grande Fratello, Adriana ha abbandonato la Casa. I concorrenti erano riuniti in giardino quando Adriana è arrivata e ha parlato a tutti.

Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip: “Ho fatto di tutto per rimanere”

La conduttrice ha provato a trattenere l’emozione, poi ha detto: “Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere in questo messaggio, perché andrà tutto bene. Io vi volevo salutare uno a uno e non ce la faccio ad abbracciarvi uno a uno. Però io devo veramente uscire adesso. Perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose che devo risolvere veramente importanti”. Zequila ha provato a convincerla a restare, forse non intuendo subito la gravità della situazione. Patrick lo ha zittito, così tutti poi hanno salutato Adriana. “Siate forti. Fate una preghiera per me”, ha detto la Volpe. Antonella non la lasciava andare e chiedeva cosa fosse successo, ma lei doveva proprio andare via: “Antonella ti prego lasciami andare. Sii forte”. Poco dopo Patrick ha detto a Zequila che Adriana aveva il problema più grave che si potesse avere in questo momento e che c’entrava la famiglia. Dopo la sua uscita, alcuni hanno anche ipotizzato che Adriana stesse già pensando di uscire e che non sia stata una decisione improvvisa dopo un aggiornamento. Insomma, non è chiaro cosa sia accaduto.

Gf Vip, i concorrenti pensano di uscire dopo l’abbandono di Adriana Volpe

Alcuni concorrenti in salotto hanno provato a capire cosa fosse successo, ma Denver ha fermato tutti perché se la famiglia ha deciso di mantenere la privacy è giusto rispettarla. Poco dopo in giardino Licia ha ricordato la promessa che si sono fatti qualche giorno fa, ovvero di interrompere tutti il gioco qualora fosse successo qualcosa alla famiglia di qualcuno. Patrick ha detto di aspettare un po’ prima di parlarne, anche perché il Gf era di sicuro impegnato con l’uscita di Adriana Volpe. “Secondo me è anche una questione di rispetto verso una concorrente che ha fatto un percorso con noi”, ha detto Licia. Teresanna le ha fatto eco: “Non ha più senso, ragazzi”. Più tardi quindi i concorrenti del Gf Vip prenderanno una decisione, ma il fatto che l’abbandono di Adriana non dipenda dal virus potrebbe convincerli a continuare il gioco. Hanno scelto di aspettare anche per non mettere in crisi tutta l’organizzazione del Grande Fratello Vip.