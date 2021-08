Grande Fratello Vip, Volpe-Bruganelli: tensione per il servizio fotografico

By

Le nuove opinioniste del reality show di Alfonso Signorini non si sopportano

Parte col piede sbagliato la sesta edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare la tensione tra le nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sarebbe alle stelle. Le due non si sopporterebbero: dopo lo scoop lanciato da Dagospia è Davide Maggio a confermare i pettegolezzi.

Stando a quanto fa sapere il critico televisivo l’ex conduttrice Rai e la moglie di Paolo Bonolis avrebbero avuto difficoltà a scattare il servizio fotografico per il GF Vip. Sembra che Sonia Bruganelli non sopporti proprio Adriana Volpe. Non solo: la produttrice vorrebbe evitare qualsiasi tipo di confronto fisico con la collega.

Sul blog televisivo si legge quanto segue:

“Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”

Al momento né Adriana Volpe né Sonia Bruganelli hanno commentato le voci sul loro rapporto. Bocca cucita pure da parte di Alfonso Signorini, pronto a condurre per il terzo anno consecutivo il Grande Fratello Vip. Prima di scegliere la Volpe e la Bruganelli il giornalista aveva pensato a Stefania Orlando, protagonista della quinta edizione. La presentatrice ha però preferito entrare nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Al momento sono stati ufficializzati solo due concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip: la cantante Katia Ricciarelli e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Stando alle ultime indiscrezioni ci saranno anche: Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Davide Silvestri, Ainett Stephens, Manila Nazzaro.

E poi ancora: Jasmine Carrisi (la figlia di Albano e Loredana Lecciso), le tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, l’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti, l’ex flirt di Belen Gianmaria Antinolfi, il figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu. Nel cast del Grande Fratello Vip dovrebbe esserci pure Andrea Casalino, giovane attore e modello.

Quanto dura il Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 partirà il prossimo lunedì 13 settembre. Secondo gli ultimi pettegolezzi il programma potrebbe andare avanti fino a primavera inoltrata. Si parla addirittura di una durata di 8-10 mesi: un vero e proprio record!