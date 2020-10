Gf Vip Stefania mette in guardia Pierpaolo, la Gregoraci: “Gelosia”

Stefania Orlando e Guenda Goria si sono confrontate ieri sull’affair Gregorelli. Questo è il nome che i fan hanno scelto per identificare la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Tra i due sembrava non esserci nessuna possibilità, visto che Elisabetta aveva parlato di un uomo a cui va il suo pensiero ogni giorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi i due hanno discusso e si sono riavvicinati: questo è stato il momento di svolta nel loro rapporto.

Elisabetta si è avvicinata di più a Pierpaolo e questo ha confuso un po’ non solo il pubblico, ma anche gli altri concorrenti. A Stefania piace confrontarsi sui temi del momento della Casa, anche perché al Gf Vip si hanno pochi altri argomenti per fare due chiacchiere. Con Guenda ha detto che Pierpaolo sta uscendo fuori solo come il corteggiatore della Gregoraci, invece dovrebbe venire fuori più come Pierpaolo. Insomma, puntare più su sé stesso: un parere largamente condiviso anche sui social.

Guenda, che ha avuto un duro sfogo contro suo padre, ha lasciato intendere che Pierpaolo penderebbe troppo dalle labbra di Elisabetta. Ma Stefania ha affrontato questo stesso discorso anche con il diretto interessato. Ha detto a Pierpaolo che inizialmente qualcuno avrebbe potuto pensare fosse solo un gioco tra loro. Anche lei ha avuto questo dubbio, ma ora si è accorta che da parte di Pretelli non è affatto un gioco. Adesso la speranza è che anche da parte di Elisabetta ci sia un reale interesse.

Nel confronto con Pierpaolo, Stefania ha specificato che non vorrebbe farsi i fatti suoi però nella vita reale se a lei non piace un uomo lo evita. Ed evita di dare delle false speranze, perché oggi come oggi la Gregoraci sta dando abbastanza speranze a Pierpaolo. Se saranno speranze vere o false lo scopriranno fuori dal Gf Vip, intanto Pierpaolo ha risposto a Stefania dicendo che la cosa tra loro è reale. In confessionale poi Pretelli ha commentato così:

“Non so perché me l’ha tirata fuori così, dal nulla. Magari mi ha voluto far aprire gli occhi, non lo so. Però io so capire se dall’altra parte si sta prendendo la situazione come un gioco o no. Ci può stare che si faccia delle domande, però fino a na certa. Poi un po’ sono anche cose mie”.

La Gregoraci intanto era arrivata in veranda e si è seduta poco distante da Stefania e Pierpaolo che parlavano. Forse ha intercettato il discorso, forse no. Di sicuro non ha gradito che la Orlando ne abbia parlato, però non lo ha detto. Quando è stata chiamata in confessionale infatti Elisabetta si è limitata a parlare di gelosia: