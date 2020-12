GF Vip, Sonia rompe il silenzio su rottura con Piccinato: “Mai un ti amo”

L’ex tronista è nella Casa da meno di 24 ore ma ha già confidato a Maria Teresa Ruta come mai è finita la sua ultima storia d’amore. E fino a oggi la ex coppia non aveva mai rivelato i motivi

Sonia Lorenzini ha parlato della rottura con Federico Piccinato al GF Vip. L’ex tronista è nella Casa da poche ore ma ha già avuto modo di confidarsi sulla fine della sua storia d’amore. Fino a oggi sia Sonia sia Federico non hanno proferito parola sui motivi della rottura, anzi hanno sempre evitato di parlarne. Per scelta, ovviamente. I fan hanno accettato questa loro decisione e si sono rassegnati dopo un po’. Ma oggi è venuto tutto a galla. Ci ha pensato Maria Teresa Ruta a far venire fuori tutto, però! Al Grande Fratello Vip non ci sono segreti e Sonia lo ha imparato ben presto.

Dopo il forte scontro con Tommaso Zorzi, Sonia nel pomeriggio ha avuto un crollo emotivo. Si è messa a piangere ma non avrebbe voluto mostrare le sue lacrime a chi la guarda da casa, principalmente la sua famiglia. Così la Ruta l’ha portata con sé nella sauna, ribattezzata “ufficio di Enock”, e l’ha fatta sfogare. Le due concorrenti si sono ritrovate così a parlare di cosa è successo con Tommaso in passato, ma Maria Teresa ha fatto anche delle domande personali a Sonia. Probabilmente per rompere il ghiaccio e metterla a suo agio.

Inevitabilmente le ha chiesto anche del suo status sentimentale attuale. Sonia ha quindi spiegato di essere single da qualche mese e che la sua ultima storia è giunta al termine dopo due anni e mezzo. Maria Teresa le ha chiesto perché sia finita e Sonia stavolta non si è tirata indietro nel raccontare. Forse ha dimenticato le telecamere per un po’ o forse non vuole più mantenere totale riserbo sulla storia. Fatto sta che ha finalmente raccontato perché si è lasciata con l’ex fidanzato Federico Piccinato:

“C’erano tanti problemi di fondo. Un ‘ti amo’ che non è mai arrivato. No, non me lo ha mai detto. Per due anni e mezzo ho pensato che non fosse importante. Ho pensato che se non arrivavano quelle due parole perché una persona fa fatica a dirlo per questioni personali non è un problema. Invece poi ho capito che era importante”.

Sonia ha vissuto questa rottura come un fallimento, perché ha investito tanto in questo rapporto. Non ha nascosto infatti di aver pensato che Federico potesse essere il suo per sempre. Tant’è che hanno anche comprato casa insieme. In realtà lei non avrebbe voluto far finire la relazione, a quanto pare. Sonia infatti ha aggiunto che pensava di dare uno scossone alla relazione, non immaginava che invece sarebbe finita del tutto. Questo comunque spiegherebbe il fatto che Sonia abbia detto che è stato Federico a prendere altre strade. Piccole cose che messe insieme comunque ha creato una spaccatura nel rapporto. Infatti Sonia infine ha ammesso: “Non è che ci fossero dei motivi reali per la fine della storia”.