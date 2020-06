UeD, Sonia Lorenzini dice basta: “Federico? Ha deciso”, lungo sfogo

Sonia Lorenzini, il lungo sfogo dopo la fine della storia con Federico Piccinato: l’ex tronista risponde così ai fan

Sonia Lorenzini non ha mai parlato apertamente della fine della storia con Federico Piccinato, solo qualche frase sparsa qui e là che facesse intuire quanto avvenuto. Federico continua a mantenere il silenzio sulla fine della loro storia, ma come potete ben immaginare le domande dei fan arrivano numerose ogni giorno e per questo oggi Sonia ha deciso di parlare. La Lorenzini ha pubblicato un lunghissimo sfogo tra le sue stories su Instagram proprio per rispondere ai tantissimi che le fanno domande su Federico. L’ex tronista ha precisato di essere ben consapevole di essere esposta e che per questo chi la segue è curioso di sapere. Ha poi detto di aver sempre condiviso ciò che di bello le succede nella vita perché condividere le cose belle è più facile che raccontare un dolore. A nessuno fa piacere condividere i propri dolori: questo ha scritto.

Sonia ha deciso di tenere tutto per sé per mantenere una forma di rispetto verso una storia che per lei è stata unica. Pensa sia giusto così, anche perché non pensa di essere come altri che sui social network amano sbandierare tutto ciò che succede nella loro vita. Non vuole essere così. Ma nonostante ciò, ha deciso oggi di rispondere alle domande insistenti su dove sia Federico. E queste sono state le sue parole: “Federico oggi ha deciso di prendere una strada diversa e vorrei che da adesso rispettaste se potete il mio non parlare della cosa, perché non mi va, perché non voglio e perché ci sono cose così importanti come un dolore che meritano silenzio!“. Sembra di capire insomma che sia stato proprio Federico a mettere la parola fine al loro rapporto. Non sappiamo se dopo un litigio o per altri motivi, se Sonia era intenzionata a riprovarci e lui no o se invece sia stata una decisione irremovibile di Federico.

Ciò che sappiamo è che si sono lasciati, non sono più insieme e che Sonia non ha alcuna intenzione di aggiungere ulteriori dettagli. Anzi, ha chiesto rispetto verso il suo dolore. E soprattutto comprensione in un momento difficile, pure se ha scelto di non raccontare i dettagli come i fan vorrebbero. Vuole tenere privati determinati aspetti della sua vita, ma aveva già lasciato intendere che sta soffrendo dopo la fine della storia con Federico.