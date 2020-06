Sonia Lorenzini dimentica Federico: “Se non fa stare bene…”, la scelta

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini dimentica Federico Piccinato con un viaggio all’avventura: le parole dell’ex tronista

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato non stanno più insieme, questo sembra ormai certo. Seppure non sia uscito dalla loro bocca, o dalle loro dita scrivendo, appare oggi sicuro che non vivono più insieme. Anche perché Sonia ha deciso di iniziare un’avventura davvero incredibile e unica. Un modo per ritrovare sé stessa, per evadere forse da tutti i sentimenti negativi che una rottura porta inevitabilmente nella vita di tutti noi e per vivere una sensazione di libertà che per molte settimane non abbiamo vissuto. Causa quarantena. E così, Sonia ha deciso di mettersi in viaggio con una sua amica, e la sua inseparabile cagnolina, con un furgoncino, di quelli che sono diventati un simbolo di Woodstock. Gli hanno dato persino un nome: Ludovico.

Sonia Lorenzini, un viaggio all’avventura dopo la rottura con Federico Piccinato: il messaggio

Un viaggio su strada alla scoperta di spiagge e posti nuovi, si fermano in alcuni camping per la notte e dormono sul pulmino. Insomma, è partita all’avventura e pare che questa avventura le stia piacendo e non poco. E nel raccontare ai suoi followers le sensazioni che sta vivendo, ha scritto: “Sto facendo un’esperienza incredibile… Non apprezzavo così tanto le piccole cose da molto tempo! Forse un po’ come tutti noi… Mi ero augurata che questi mesi vissuti in un certo modo portassero a qualcosa di positivo, non per tutti è così ma a me quello che abbiamo vissuto ha cambiato!”. L’ultima frase però sembra essere la più eloquente: “Se qualcosa nella vostra vita non vi fa stare bene, smuovete le acque e rincorrete la felicità!”.

Sonia Lorenzini, le parole dopo la fine della storia con Federico: “Rincorrete la felicità”

La scelta di Sonia dunque è stata quella di partire per un viaggio incredibile e provare a mettere in pausa i pensieri. Ma se ha consigliato a chi la segue di rincorrere la felicità e di non rimanere circondati di cose che non fanno stare bene, forse la prima a cui è successo è stata lei… E oggi ha deciso di rincorrere la felicità viaggiando su Ludovico.