GF Vip, Soleil ci prova con Delia: è quasi passione, ma c’è il due di picche

Nella Casa più spiata d’Italia è cambio rotta per le due gieffine, tra cui addirittura stava per scattare un bacio

C’è un cambio rotta al Grande Fratello Vip 6, quello di Soleil Sorge e Delia Duran. Se il pubblico le sta immaginando intente ancora a litigare si sbaglia alla grande. Infatti, nella serata di ieri, le due gieffine hanno ballato, scherzato insieme e si sono mostrate complici. Secondo molti telespettatori, il ‘copione’ sarebbe ormai cambiato. Alex Belli pare abbia scelto di mettersi da parte e ora quelle che fino a ieri dimostravano di essere rivali appaiono molto unite. Addirittura, tra Soleil e Delia scatta quasi un bacio!

Ma forse questo cambio rotta improvviso non è poi così inatteso. Con l’entrata della Duran sicuramente tutti si aspettavano liti e scontri di fuoco. Però, non è mai stato escluso che le due avrebbero trovato una complicità nella Casa di Cinecittà per continuare con la ‘soap’. Il pubblico si stanca presto di certe dinamiche e dopo la rivolta in studio, la svolta non era di certo da escludere. Anche perché Alex si è fatto da parte. Innanzitutto, ieri hanno cucinato insieme, chiacchierando serenamente. Dopo di che, tutti i gieffini hanno festeggiato ed è stato impossibile non notare la loro vicinanza.

Ed è mentre ballavano, tra abbracci e risate, che Soleil ha cercato di baciare Delia. Il tutto è accaduto quando la Duran è riuscita a riunire la Sorge e Manila Nazzaro. L’amicizia tra le due gieffine sembrava ormai essere arrivata al capolinea, nel corso della puntata di venerdì 21 gennaio. In prima serata, non se le sono mandate a dire e, in particolare, la conduttrice è apparsa abbastanza provata da questa rottura improvvisa.

A scatenare lo scontro tra loro è stata ovviamente l’entrata in scena di Delia. Quest’ultima ha ricevuto subito il conforto e il sostegno da parte di Manila. Questo non è andato giù a Soleil, che ha apertamente dimostrato di esserci rimasta male. Avrebbe preferito vedere la sua amica schierarsi solo e unicamente dalla sua parte. E invece la Nazzaro ha tentato di comprendere e di consolare la Duran.

Ed ecco che nella serata di ieri è stata proprio la modella sudamericana a riavvicinarle. Mentre ballavano, Delia ha portato le due amiche ad abbracciarsi e a scambiarsi anche un piccolo bacio a stampo. Soleil e Manila sono apparse felici e serene, dopo quella rottura inaspettata. Tornerà così tutto al proprio posto? Con la Sorge c’è sempre da stare attenti.

Ma ciò che ha attirato l’attenzione del pubblico è stato indubbiamente cos’è successo subito dopo. Soleil ha allungato le braccia per portare a sé Delia, la quale è stata al gioco. Dopo di che, si è avvicinata a lei e ha tentato di baciarla. Ecco, però, che la Duran si è rifiutata di scambiarsi questo bacio con la sua, ormai pare, vecchia nemica.

Si è infatti spostata e ha riso, di fronte al gesto inaspettato della Sorge. Sembra proprio che le dinamiche al GF Vip 6 stanno per prendere una piega diversa. Le due gieffine si sono confrontate su un viaggio che entrambe vorrebbero fare, ovvero in un villaggio di una tribù in Amazzonia. La Duran ha proposto, addirittura, di organizzare insieme questa vacanza.