Gf Vip Signorini: no convivenza con Elia, gesto Paola, futuro show incerto

Gf Vip 4, Alfonso Signorini terrorizzato: “Mai mi sarei aspettato nulla del genere”

Alfonso Signorini è stato intervistato da Laura Rio per Il Giornale e ha parlato a fondo del suo Grande Fratello Vip, delle difficoltà sorte dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, del futuro dello show e di alcune concorrenti in particolare. Per Signorini è stato difficile condurre il programma dopo aver saputo delle decisioni del governo: “Mai mi sarei aspettato nulla del genere – ha raccontato il conduttore – […] ho tirato fuori la mia anima da montanaro: stringere i pugni, abbassare la testa, camminare senza pensare alla cima”. Non dev’essere stato facile in effetti portare avanti tutta la baracca con il Paese chiuso in casa. Ma Signorini lo ha fatto soprattutto per dare agli italiani dei momenti di svago, per offrire qualcosa di diverso rispetto ai contenuti informativi. E gli ascolti dell’ultima puntata lo hanno premiato abbondantemente.

Signorini su Antonella Elia e Valeria Marini: le parole dopo la fine del Grande Fratello Vip

Alfonso si è soffermato soprattutto su alcune liti, ad esempio su quella di Antonella Elia e Valeria Marini che non è stata effettivamente una bella pagina del reality show di Canale 5. Ed è proprio sulla Elia che Signorini ha voluto spendere qualche parola in più: “Le persone che non litigano – ha sottolineato il conduttore – sono false, si mettono una maschera. Abbiamo evitato giochini stupidi e stigmatizzato i comportamenti sbagliati, non facendo prediche ma cercando di capire le ragioni. Come è stato con Antonella Elia, che si è raccontata, ha tirato fuori le ragioni della sua sofferenza”. Poi un’aggiunta. Che forse non piacerà all’Elia ma che è comprensibile: “Non l’ ho ancora capito [se lei ci è o ci fa, ndr]. Certo io non passerei mai una quarantena in casa con lei”.

Alfonso in quarantena: come ha passato il compleanno e qual è il futuro del Gf Vip

Anche Signorini adesso è in quarantena ma ha spiegato di non soffrire particolarmente questa situazione non essendo mai stato una persona mondana: “Il mio compleanno – questo uno solo dei suoi esempi sulle sue giornate –, l’altro giorno (il 7 aprile) l’ ho festeggiato in videochat con il mio compagno Paolo. Siamo insieme da 18 anni, viviamo in case separate, per cui per noi continua tutto come prima”. Chissà se continuerà anche il Gf Vip 4. Di certo non come questi mesi ma la nostra curiosità è un’altra ovviamente: ci sarà sempre lui al timone? L’esperimento con Signorini al comando insomma è riuscito o no? “Mi sono piaciuto – queste le parole del conduttore – perché io mi piaccio. Per il futuro, prima si dovrà vedere cosa succederà in televisione, cosa si riuscirà a produrre dopo questo tremendo periodo, e poi ci penseremo…”. Per quanto ci riguarda Signorini è promosso a pieni voti. Soprattutto per il cast scelto: al riguardo segnaliamo che la presenza di Pupo è stata sorprendente, visto che il cantante non è mai caduto in facili moralismi e ha sempre avuto il coraggio di dire ciò che pensava.

Paola Di Benedetto, Signorini apprezza: “Bella, educata, non volgare, con autonomia di pensiero”

Infine poche parole su Paola Di Benedetto che – ricordiamolo perché merita di essere ricordata anche per questo – ha deciso di devolvere tutto il premio alla Protezione Civile: per Signorini la modella ha vinto “Perché è bella, educata, non volgare, con una sua autonomia di pensiero. A dispetto di tutte le previsioni, si è dimostrato ancora una volta che i gusti del grande pubblico non coincidono con quelli dei pochi leoni da tastiera dei social“. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.