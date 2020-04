Ascolti tv mercoledì 8 aprile 2020: il Grande Fratello Vip chiude in bellezza

Ascolti tv mercoledì 8 aprile 2020: i dati dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4

Il Grande Fratello Vip chiude in bellezza. L’ultima puntata della quarta edizione – trasmessa su Canale 5 mercoledì 8 aprile – ha vinto la serata degli ascolti tv. La vittoria di Paola Di Benedetto è stata seguita da 4.543.000 spettatori con il 23.17% di share. La replica di Stanotte a San Pietro su Rai Uno con Alberto Angela ha appassionato invece 3.838.000 telespettatori e il 14.45%. Chi l’ha visto? su Rai Tre può contare, come sempre, sul suo pubblico di fedelissimi: l’ultima puntata è stata apprezzata da 1.764.000 persone con il 6.78%. Stasera Italia Speciale con Barbara Palombelli su Rete 4 non è invece andato oltre 1.004.000 e il 3.55%.

Grande successo per Iris, il canale 22 di Mediaset

Da segnalare, poi, il successo di Iris, canale 22 di Mediaset dedicato al cinema italiano e internazionale. Mercoledì 8 aprile 2020 è stato trasmesso il film Cast Away con protagonista Tom Hanks. La pellicola datata 2000 ha totalizzato 1.094.000 persone con il 4.06%. Dati importanti per un canale indubbiamente minore rispetto ad altri. Per quanto riguarda invece gli ascolti tv del pomeriggio, La vita in diretta continua a battere Pomeriggio 5. Nello specifico ieri Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno incollato al piccolo schermo ben 2.227.000 persone con il 13.86% mentre Barbara d’Urso solo 2.110.000 con il 12.35%.

La vita in diretta bene solo nella seconda parte

La vita in diretta sta funzionando, però, solo nella seconda parte. La prima – quella che da circa un mese ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo in onda dalle 14 alle 15.40 – raggiunge a malapena i 2 milioni di telespettatori ogni giorno.