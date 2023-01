GF Vip, Sarah Altobello rutta: che imbarazzo! (video)

By

La showgirl diventa protagonista di una scena particolare, che non poteva di certo sfuggire ai più attenti telespettatori

Sarah Altobello al Grande Fratello Vip 7 si è resa protagonista di una scena un po’ imbarazzante. Alla gieffina è scappato un rutto, com’è possibile vedere nel video che sta girando sui social network, mentre si trovava seduta sul divano a canticchiare. Nessuno dei suoi coinquilini pare essersi reso conto di quanto accaduto. Infatti, nessuno di loro ha commentato. Ai telespettatori, però, il momento non è di certo sfuggito. Sarah si trovava seduta sul divano con a fianco Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, troppo impegnati a scherzare tra loro.

Anche il rutto, Sarah Altobello grazie di esisterepic.twitter.com/B5w7bliP5z — Andrea | 紫 ???? Reign (@andreahafame) January 11, 2023

“Scusate”, ha subito affermato Sarah dopo aver ruttato involontariamente. Dopo di che, la Altobello si è guardata intorno per capire se qualcuno tra i suoi coinquilini più vicini avesse assistito alla scena. Sorpresa si è chiesta: “Non mi ha vista nessuno?”. Dopo di che, la showgirl è rimasta seduta sul divano e ha fatto finta di nulla. Sebbene venga considerato come un segno di indecenza e volgarità, il rutto è un’emissione naturale di aria che risale dallo stomaco. È chiaro, guardando la scena, che alla Altobello è semplicemente scappato e che non ha emesso il rumore volontariamente.

Ancora una volta, Sarah Altobello al GF Vip 7 finisce al centro dell’attenzione dei telespettatori per i suoi particolari siparietti. Qualche settimana fa, la showgirl ha attirato l’interesse del pubblico piastrandosi i capelli utilizzando un ferro da stiro! Tale tecnica ha fatto esplodere l’ironia dei telespettatori e non solo. Infatti, molti si sono detti curiosi di scoprire come mai la Altobello si piastri i capelli con il ferro da stiro.

Nel corso delle varie dirette, insieme ad Attilio Romita, Sarah ha avuto modo di stare al centro della scena. La vicinanza tra loro ha portato la moglie del giornalista a lasciarsi andare a lunghi e duri sfoghi. Il loro rapporto ha più volte messo a rischio il matrimonio di Attilio. Ma non ci sono solo momenti di pace e serenità tra Romita e la Altobello.

Circa un mese fa, Sarah ha asfaltato il giornalista nella Casa di Cinecittà difendendo se stessa da dichiarazioni poco carine. E, intanto, fuori da quelle quattro mura c’è chi spera che la Altobello faccia un passo importante. Si tratta del suo manager, il quale nutre un sentimento forte nei suoi confronti e spera che un giorno la showgirl ufficializzi finalmente la loro relazione.