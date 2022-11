Poco prima dell’inizio della diretta, la Altobello si è fatta i capelli in modo, per così dire, alternativo: ecco le assurde immagini

Alcune immagini a dir poco incredibili sono arrivate questo pomeriggio direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, diventando rapidamente virali (e non c’è da stupirsi a riguardo). Sarah Altobello, gieffina nota per essere uno dei personaggi più particolari della casa, si è resa protagonista di un siparietto che lascerà di certo senza parole tutti i parrucchieri all’ascolto.

Per prepararsi alla puntata in diretta in onda questa sera, 28 novembre, su Canale 5, la concorrente (barese verace!) ha deciso di lisciarsi i capelli in modo, per così dire, alternativo. Già vestita da sera, la concorrente ha preso un’asse da stiro e dopo essersi chinata sull’oggetto ha afferrato un ferro da stiro e ha iniziato a lisciarsi la lunga chioma, come se nulla fosse.

La scena andata in onda su Mediaset Premium è stata commentata dal popolo del web, che in men che non si dica ha condiviso il video con commenti esilaranti. “Rianimatemi” ha scritto qualcuno, mentre altri non hanno potuto fare altro che complimentarsi per questa “idea geniale”, se così si può chiamare (“Iconica” e “Sarai per sempre famosa!” scrivono altri).

Non è dato sapere il motivo per cui la Altobello abbia scelto di utilizzare un ferro da stiro invece della classica piastra. Può essere che tutti i dispositivi più adeguati in casa fossero già stati presi dalle altre coinquiline? Quel che è certo è che questa clip entra di diritto nella lista dei momenti più esilaranti di questa edizione del GF. Qui sotto il video di quanto accaduto poche ore fa.

SARAH ALTOBELLO CHE SI PIASTRA I CAPELLI CON IL FERRO DA STIRO RIANIMATEMI#gfvip

pic.twitter.com/6iv1KiGZuG — ???? ???? vs uni (@itsmc17) November 28, 2022

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip di stasera

Nel corso della puntata si parlerà, con ogni probabilità, del caso Micol Incorvaia montato nei giorni scorsi. La sorella di Clizia è stata infatti presa di mira da Antonella Fiordelisi, ma anche Wilma e Patrizia le hanno rivolto frasi non esattamente gentili. Proprio per parlare della questione, Clizia farà il suo ingresso nella casa.

Ci sarà inoltre spazio per discutere della liaison flash fra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, già giunta al capolinea dopo che il fuoco della passione era esploso nelle scorse settimane. Secondo quanto riporta The Pipol Tv, inoltre, a varcare nuovamente la porta rossa (per l’ultima volta) sarà Ginevra Lamborghini.