Attesissime anticipazioni del GF Vip 7 per stasera: si parlerà del caso Micol Incorvaia. Un caso che è montato in pochi giorni visto che c’è chi è riuscito a fare peggio di quanto già non avessero già fatto. Micol è stata presa di mira da Antonella Fiordelisi in quanto ex di Edoardo Donnamaria, il che ci potrebbe stare ma i toni si sono alzati in modo esagerato. E senza motivo, tra l’altro, visto che Micol e Edoardo non hanno più interesse reciproco. Antonella prosegue la sua crociata contro Micol senza sosta e spesso ha esagerato con le parole.

Se nei primi giorni ha ricevuto l’appoggio di Oriana Marzoli, con il ritorno degli ex positivi al Covid ha trovato due nuove spalle: Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Proprio loro con le parole sono riuscite ad andare persino oltre gli insulti sui capelli sporchi, che avrebbero lasciato il tempo che trovano in altre circostanze. Critiche un po’ da asilo, insomma. Ma negli ultimi giorni Antonella è tornata alla carica e Patrizia e Wilma hanno messo il carico da novanta. Facendo peggio, va sottolineato a più riprese.

Stasera ci sarà Clizia Incorvaia al GF Vip 7 per parlare della sorella? La risposta è sì. Prima ci sono state le anticipazioni di Mattino 5, che hanno parlato del ritorno di un’ex protagonista del GF e di una sorpresa per Patrizia. Poi sono arrivate le anticipazioni ufficiali per stasera. Tra le tante dinamiche in corso stasera Micol incontrerà sua sorella Clizia, che avrà modo di parlare degli attacchi alla Vippona. Non è chiaro se Alfonso Signorini mostrerà i filmati in cui Wilma, Antonella e Patrizia insultano Micol. Il conduttore non avrebbe di certo nessun riguardo verso la Fiordelisi, lo ha spesso dimostrato, ma verso Wilma e Patrizia sì. Tant’è che stasera ci sarà appunto una sorpresa per la Rossetti: le parole di suo papà.

Sta di fatto che Clizia Incorvaia partecipando al GF Vip 7 ha smentito se stessa, in parte. Dopo i primi insulti di Antonella e Oriana infatti la sorella di Micol aveva detto di non voler intervenire in puntata per un confronto. Che ne aveva parlato sui social per accendere i riflettori sul caso, non in cerca di un confronto. Il confronto però le è stato offerto e stavolta ha accettato: come mai avrà cambiato idea? Forse perché è riuscita a sorvolare sui primi attacchi ma ritiene più gravi gli ultimi? O magari le hanno chiesto di fare una sorpresa a Micol, che negli ultimi giorni è apparsa un po’ abbattuta a causa delle critiche. Spesso immotivate, tra l’altro.

Ci sarà spazio anche per Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, che sembrano giunti a un punto di rottura. Anche in questo caso ci sarebbe da affrontare la gravità delle parole di Charlie su Oriana, ma è probabile che si sorvolerà. Infine ci sarà il verdetto del televoto: chi sarà preferito stasera al GF Vip 7 tra Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon?