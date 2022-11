Clizia Incorvaia piomba nuovamente sulle dinamiche del Grande Fratello Vip dopo che nei confronti di sua sorella Micol sono state dette frasi inaudite. Negli ultimi giorni la bionda siciliana è stato bersaglio di dichiarazioni oltre il limite pronunciate da diverse donne della casa. Oriana Marzoli, che ha trovato sponda in Antonella Fiordelisi, ha avuto uscite condannabili e fuori luogo. In particolare sono state pessime quelle relative all’aspetto fisico della giovane. La sorella Clizia è così intervenuto sul suo profilo Instagram, pubblicando un paio di Stories per denunciare l’accaduto.

“Dire ‘Fai ca*are’, ‘Fa schifo, ‘è sporca e non si lava, che schifo ha i capelli sporchi, ‘ha un fisico brutto’. Dire tutte queste cose danneggiando e screditando una persona è BULLISMO“, ha tuonato la compagna di Paolo Ciavarro. Ogni riferimento non è stato puramente casuale. La Incorvaia non ha fatto alcun nome, ma non è difficile capire a chi si sia rivolta. “Donne che odiano le donne”, ha proseguito l’ex moglie di Francesco Sarcina. E ancora: “Il più brutto esempio da dare ai giovani. In più si sta sfociando in un atteggiamento di bullismo”.

Clizia ha inoltre aggiunto che il suo fine non è quello di avere un confronto televisivo con le donne che hanno insultato e preso in giro la sorella. Ha quindi sottolineato che non ci sarà alcuna sua ospitata e che il suo intervento ha il solo scopo di accendere i riflettori su un tema che deve essere arginato e debellato.

Oriana Marzoli, nelle scorse ore, chiacchierando con Edoardo Donnamaria, ha sussurrato: “Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo”. Antonella Fiordelisi ha ulteriormente provato ad affossare Micol: “Vorrei capire che cosa ci ha trovato Edoardo in questa”. “Ma poi anche come si trucca? Come si veste?”, ha aggiunto Oriana.

Evidentemente il caso che ha travolto Marco Bellavia ha insegnato ben poco ad alcuni ‘vipponi’ del GF Vip 7. Vergognosi i commenti che vogliono sottendere che la Incorvaia non si lavi. Così come sono totalmente ‘sballate’ le frasi inerenti al suo aspetto estetico e al suo modo di vestire. Non che non si possa esprimere un gusto personale diverso, sia chiaro: il punto non è solo il contenuto di un pensiero, ma anche la forma di come viene esternato. Nelle parole di Oriana e Antonella si denota un’acredine antipatica e scorretta, per usare un eufemismo ed essere clementi.

Resta ora da capire come Alfonso Signorini tratterà la vicenda in prima serata. Molto probabile che ci sia una ramanzina con i fiocchi.