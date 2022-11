Antonino Spinalbese e Luca Onestini hanno provato a far capire a un concorrente del Grande Fratello Vip 7 che in una particolare circostanza ha leggermente superato dei limiti. Ci saranno riusciti? Forse sì, ma forse no: chi ha seguito la diretta è sicuro che il diretto interessato non abbia colto la serietà della questione. Ma di chi si sta parlando? Di Charlie Gnocchi e le frasi su Oriana Marzoli. C’è quindi bisogno di fare un passo indietro e riassumere quanto è accaduto, prima di raccontare la strigliata a Charlie di Onestini e Spinalbese.

Sabato sera, in un clima di festa, su Twitter i fan hanno cominciato a discutere e a confrontarsi su alcune frasi di Charlie su Oriana. Erano dei commenti alquanto spinti, fuori luogo, e di sicuro poco piacevoli e per qualcuno anche irrispettosi. Non che non se ne facciano di simili in quella casa e il caso vuole che siano sempre i cosiddetti Over a farli. Ma cosa ha detto Gnocchi? Avvicinandosi all’orecchio di Antonino gli ha sussurrato: “Oriana ha voglia di fare una si quelle tr..bate”. Non contento ha proseguito: “Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita, ha la f… bagnata”. Decisamente troppo, tant’è che la regia del GF Vip è intervenuta e la voce di turno ha urlato “Charlie!” per invitarlo a fare silenzio.

Le frasi in questione continuano a far discutere ancora oggi, così come le parole di Patrizia Rossetti e Wilma Goich su Micol Incorvaia. Insomma, davvero questi Over non sanno più stare al mondo e non conoscono i confini della decenza e del rispetto? Forse Charlie pensava di non essere sentito, e invece per sua sfortuna era in onda in quel momento. Può capitare infatti, visto che ci sono solo due regie, di dire qualcosa che il pubblico non ascolta. Ma i concorrenti non sanno quando sono in onda e quando no, a meno che non si accorgono di qualche movimento di telecamera.

Dopo l’episodio, ieri Antonino Spinalbese ha bacchettato Charlie dandogli del pervertito. Stavano chiacchierando insieme a Luca Onestini e George Ciupilan quando hanno parlato dell’episodio e Charlie si è preso del pervertito. Quindi Antonino, che allo stesso tempo si è lasciato andare troppo sull’intimità con Belen, ha detto: “Dai, ti ha richiamato anche il GF Vip, ti ha urlato. Sei un pervertito. Dopo una certa età secondo me tutti…”. Luca gli ha fatto eco: “Questo è pazzo”. A questo punto Gnocchi ha chiesto stupito: “Ma dai, vi do l’idea di essere un pervertiti?”. Ed è qui che è arrivato il sì di tutti. Il più deciso nel dirlo, a giudizio degli utenti di Twitter, pare sia stato proprio Onestini. Se ne parlerà stasera al GF Vip 7?