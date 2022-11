Belen, le ‘tristi’ rivelazioni di Antonino Spinalbese sui rapporti intimi

Antonino Spinalbese nuovamente al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip 7. Lo spezzino si è reso di nuovo protagonista di frasi opinabili, come a dire dimenticabili, sulle donne. Peggio di lui ha fatto Charlie Gnocchi con, uscite ‘agghiaccianti’. Ma si proceda con ordine: nelle scorse ore lo speaker radiofonico, a colloquio proprio con l’ex di Belen Rodriguez, ha chiesto qualche curiosità al giovane circa il suo legame con Oriana Marzoli. Peccato che lo abbia fatto con una volgarità sconcia. “Vuole trom*are, ha la fi*a bagnata”, ha sussurrato Gnocchi all’orecchio di Antonino che si è messo a ridere. Tutto molto triste. Persino gli autori hanno richiamato Charlie. Finita qui? No, perché l’ex parrucchiere, dopo i sogghigni, ha ben pensato di dare il voto al rapporto intimo avuto con Oriana. E nel farlo ha fatto accenno a Belen. Non ha pronunciato il suo nome ma con ogni probabilità si è rivolto proprio a lei. Anche in questo caso, tutto molto triste.

Antonino Spinalbese ‘dimenticabile’

“Nove”, ha scandito Spinalbese. Il numero altro non è che il voto dato a Oriana a letto. “Chi sei? Superman?”, ha chiosato Gnocchi, pensando che il voto Antonino se lo fosse dato a se stesso. “Non parlo di me”, ha sottolineato lo spezzino. “Ho capito, pensavo di più”, il commento di Charlie, riferito alla Marzoli. “Sopra il nove, beh… Il dieci lo ho trovato ed è tostissimo“, ha concluso l’ex parrucchiere. Difficile non pensare che quel dieci lo abbia attribuito nientepopodimeno che a Belen. Alla fine della dimenticabile conversazione i due uomini sono scoppiati a ridere. “Che cogl***ne”, ha detto Charlie all’amico, con goliardia.

Charlie "quanto c e lha bagnata "

Antonino "tanto "

Charlie "ma come fai ? Voto?"

Ant "9 "

Charlie "pensavo di piu"

Ant"dopo aver provato il 10(belen)

noi indignati mai visto questo al @GrandeFratello @GiuliaSalemi93 #oriana ha bisogno

Spero in prov seri#GFvip

????Diffondiamo???? pic.twitter.com/yqhmRdhgQr — peter (@peter78150525) November 27, 2022

Chissà cosa ne penserà la Rodriguez di tali discorsi ‘altissimi’ fatti dal padre di sua figlia. Inutile rimarcare che mettersi a dare i voti alle prestazioni a letto delle donne è roba tutt’altro che galante e carina, per usare un eufemismo. Ci vorrebbe più rispetto per un semplice motivo: sicuri che le dirette interessate siano d’accordo sul fatto che qualcuno vada a vantarsi dei rapporti avuti con loro? La risposta è scontata: no! Ora si capisce perché Belen pare che non fosse per nulla felice del fatto che il suo ex compagno partecipasse al GF Vip.