GF Vip, Charlie richiamato dagli autori per le frasi spinte su Oriana

Oriana Marzoli sempre più protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Questa volta a far discutere le frasi spinte che Charlie Gnocchi ha pronunciato sul conto dell’influencer venezuelana, che ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì.

La liaison tra Oriana e Antonino è già giunta al termine dopo i numerosi litigi di questi giorni. Durante un momento di svago in giardino il comico ha sussurrato all’orecchio di Spinalbese affermazioni piuttosto spinte riferendosi proprio alla Marzoli, indubbiamente una delle gieffine più sensuali di questa edizione: “Vuole tro**are, ha la fi** bagnata”.

Cosa ha detto Charlie Gnocchi su Oriana Marzoli

“Oriana ha voglia di fare una di quelle tr***ate…ha voglia di lasciarsi andare. È bollita, ha la fi** bagnata, è bagnata”, sono state le parole di Charlie Gnocchi che hanno fatto sorridere Antonino Spinalbese e infuriare sia gli autori sia il pubblico del Grande Fratello Vip.

Chi era alla regia in quel momento ha prontamente invitato Charlie Gnocchi di fermarsi. A quel punto il concorrente si è preoccupato che qualcuno lo stesse ascoltando. “Ma mica i microfoni prendono sta roba? Sentono?”, ha domandato all’hair stylist che gli ha risposto affermativamente.

“Eh no, ca***”, ha reagito Charlie Gnocchi che, a quanto pare, non aveva ancora ben capito come funziona il Grande Fratello Vip. Il video ha fatto prontamente il giro del web: in molti hanno chiesto la squalifica dello speaker radiofonico, tornato di recente nella Casa più spiata d’Italia dopo aver avuto il Covid.

Il commento bollente di Oriana Marzoli su Antonino

La breve relazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese ha generato parecchia curiosità dentro e fuori il bunker di Cinecittà. Nei giorni scorsi Sarah Altobello ha voluto sapere dalla coinquilina dettagli circa la prestanza fisica dell’hair stylist.

“È dotato? Come ce l’ha?”, è stata la domanda che ha imbarazzato la Marzoli. La venezuelana ha replicato con alcuni segni, così la Altobello ha continuato senza troppi peli sulla lingua: “Ah sì? Non sembrava, io di solito me ne accorgo”.