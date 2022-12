Esce allo scoperto il manager di Sarah Altobello, che al Grande Fratello Vip 7 si è avvicinata in modo abbastanza particolare ad Attilio Romita. Da anni si parla di una presenta storia d’amore che la gieffina avrebbe con Tony Toscano, questo il suo nome. Quest’ultimo sceglie oggi di raccontarsi con un’intervista per Fanpage. Fino a questo momento il manager di Sarah ha preferito restare nell’ombra. Nei giorni scorsi ha comunque inviato un segnale alla concorrente, attraverso un messaggio aereo volato sopra la Casa di Cinecittà.

Con questo gesto, Tony ha chiesto a Sarah di non andare oltre, riferendosi al rapporto che ha creato con Attilio all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Va fatta una precisione. Quando la showgirl partecipò all’Isola dei Famosi, si parlava appunto della loro presunta relazione, ma non arrivarono risposte concrete. La Altobello aveva semplicemente dichiarato di avere un legame speciale con il suo manager senza però rendere ufficiale la loro storia. Ma come stanno davvero le cose? Mentre la moglie di Attilio Romita si sfoga sui social network, ecco che il manager della showgirl pugliese decide di parlare.

“Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013”, inizia così la sua intervista Tony Toscano. L’agente ammette di essere molto affezionato a Sarah. Oltre questo, precisa che ciò che è nato tra la Altobello e Attilio al GF Vip 7 “non è un flirt” per lui. “Come tutte le donne, sta facendo un gioco. Prima di entrare nella Casa, me lo aveva detto. ‘Tesò’, perché lei mi chiama così, ‘nella Casa vado a giocare'”, rivela. A questo punto, il compagno non ufficiale di Sarah ammette di essere rimasto male per quanto sta accadendo.

“Sì, ma più che altro perché il ‘signor mezzobustino’ Attilio Romita ha un po’ esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sarah. Quando ha detto ad Antonino che l’avrebbe portata nella roulotte. Le donne bisogna corteggiare e amarle, non sono oggetti sui quali riprodurre le proprie fantasie sessuali”

Ma che tipo di rapporto c’è quindi tra Sarah Altobello e il suo manager? Tony continua a girarci un po’ intorno, precisando che “i legami non hanno una fisicità”. Non vede di certo la showgirl come la sua migliore amica e fa presente che il loro rapporto “potrebbe sfociare in una grande relazione, in un matrimonio”. Questa è una chiara proposta di matrimonio? Assolutamente no, in quanto Sarah ancora sarebbe titubante.

“Non le ho chiesto di sposarmi. È lei che deve prendere certe decisioni e questa non dipende da me. Sarah deve scegliere quello che è bene e quello che è male fare. C’è tempo per chiederglielo. Io sono un evergreen, l’età non la dico, è quella che mi danno. Sono uno sportivo, seguo una dieta sana, mi piace fare le cose che mi tengono in forma. Sono un uomo agée come piace a lei”

La domanda però sorge ora spontanea: perché la Altobello e il suo agente non ufficializzano la loro relazione? Toscano fa presente che non dipende da lui, in quando “per fare le cose bisogna essere in due”. Per il manager “è Sarah che deve decidere”. Lui è lì che aspetta “che lei si decida, un giorno”. Non conferma che vivono insieme, ma ammette che quando Sarah è a Milano condividono lo stesso tetto.

Se la Altobello al GF Vip dovesse invaghirsi davvero di un altro uomo il manager resterebbe molto male. Non si sa se Sarah abbia avuto altre relazioni in questi 10 anni. Al contrario, l’agente assicura che “non c’è mai stata un’altra persona all’infuori di Sarah”. Oggi sente la mancanza della showgirl, tanto che gli piacerebbe tanto incontrarla attraverso una sorpresa nella Casa di Cinecittà.

Si dice molto innamorato e racconta un retroscena: “Io non la chiamo mai. È un gioco, è come giocare. Io le rispondo che tanto già lo so che mi chiama lei”. Non sa, però, se la Altobello sia innamorata di lui. Ciò che è certo che gli vuole molto bene e che non può fare a meno di lui. “Può darsi che nel suo cuore ci sia un posticino anche per me”, dichiara Tony Toscano.

A questo punto, il manager fa un chiaro appello, con cui chiede a Sarah di ufficializzare la loro storia.