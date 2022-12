GF Vip, bacio fra Sarah e Attilio: la furia della compagna di lui

I due vipponi si sono baciati nelle scorse ore e le immagini, ovviamente, non sono piaciute per nulla a Mimma Fusco

Dopo giorni di corteggiamento reciproco sembra proprio essere ufficialmente scoppiata la passione fra Sarah Altobello e Attilio Romita. I due vipponi, sempre più vicini nei giorni scorsi, hanno regalato ai telespettatori di Mediaset Premium un momento di tenerezza più “spinto” del solito, baciandosi senza troppi problemi davanti all’occhio attento delle telecamere.

A fare scattare il bacio in prima battuta è stata la travolgente Sarah Altobello, che ieri sera si è dolcemente chinata su Attilio Romita, steso a letto, e ha poggiato le labbra contro quelle del giornalista seppur per pochi secondi: è stato dunque un bacio a stampo e non certo alla francese come quelli che spesso si sono scambiati Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, eppure tanto è bastato per scatenare un putiferio.

Un momento di tenerezza che non è certo sfuggito agli utenti di Twitter, che hanno ripreso il siparietto condividendo il video che già ha ricevuto centinaia di like. Il problema è che quanto accaduto oggi è finito ben presto anche nelle mani della compagna di Attilio Romita, Mimma Fusco, che non l’ha certa presa con filosofia.

Una volta visionato il video, Fusco si è sentita in dovere di replicare alle immagini, con tutta la furia che soltanto una donna tradita potrebbe dimostrare. “Rispetto […] Inqualificabili […] Vomito […] Pochi giorni addietro eravamo una coppia che viveva serena con progetti e amore […]Evidentemente ha trovato la sua comfort zone” ha scritto la compagna di Romita nei commenti social, accompagnando la sua reazione con l’emoji della nausea.

Vomito ???? — mymmafusco (@mymmafusco) December 9, 2022

Le prime sfuriate social della compagna di Romita

Mimma Fusco è tornata su Twitter proprio in questi giorni per seguire le avventure (e le malefatte!) del compagno. Già ieri la donna sul social dell’uccellino blu aveva scritto una serie di messaggi al vetriolo, di fatto minacciando di Romita che se avesse continuato così l’avrebbe lasciato.

Nei commenti pubblicati su Twitter, tra l’altro, la compagna di Attilio Romita ha lasciato intendere di non apprezzare Sarah Altobello in modo particolare, sottolineando addirittura che Romita “sarebbe stato meglio con un’altra”.

L’ex giornalista Rai a questo punto si dovrà aspettare una gran bella lavata di capo, in arrivo probabilmente già alla prossima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 12 dicembre. Per Alfonso Signorini e il suo team autoriale questo nuovo ideale triangolo è senza dubbio uno spunto troppo gustoso per essere ignorato.