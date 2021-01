GF Vip, Salemi e Pretelli si spingono oltre sotto le lenzuola, censurati

Probabilmente era questione di tempo, ma l’attrazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è ormai alle stelle. I Prelemi, come ormai vengono chiamati dai loro fan su web e social, nella notte di ieri si sono lasciati andare a tenere effusioni, spingendosi anche un po’ oltre i limiti.

Complice il Cucurio, la coppia si è fatta trasportare dal momento regalando alle telecamere attimi leggermente più piccanti rispetto a quanto visto finora. Il Grande Fratello ha dovuto interrompere le riprese, spostando l’attenzione sul sonno degli altri concorrenti. Tuttavia, dai video mandati in onda ieri sera nella diretta, gli atteggiamenti di Pierpaolo e Giulia sotto le coperte sono sembrati inequivocabili. Ovviamente, i telespettatori possono solo immaginare cosa sia realmente accaduto. Eppure la clip trasmessa mostra strani movimenti che molto probabilmente i curiosi non interpreteranno in modo innocente.

Già durante la puntata dell’ultimo dell’anno, il 31 dicembre, Giulia e Pierpaolo hanno dimostrato al pubblico di Canale 5 di avere un bel feeling. Alfonso Signorini infatti li ha punzecchiati mettendoli alla prova in una delle gare che si sono succedute in serata per far divertire il pubblico. Alcuni concorrenti avrebbero dovuto scambiarsi un tenero bacio. Avrebbe vinto la coppia più appassionata. Tra i coinquilini che hanno giocato, ci sono stati ovviamente anche Giulia e Pierpaolo. I due si sono lasciati andare alla loro alchimia.

E dopo qualche battuta tra Pretelli e la Gregoraci in cui il gieffino ha risposto alla showgirl di non poter essere stato rottamato da lei in quanto mai stato “usato”, in questi ultimi giorni ha proceduto con la Salemi. Lontano anche dalle considerazioni avanzate da sua madre in puntata, sul fatto che stesse perdendo consensi fuori dalla Casa, è riuscito anche a “sbloccare” Giulia.

L’influencer, infatti, era entrata al Grande Fratello Vip convinta di voler portare avanti un percorso in solitudine. Senza legarsi a nessuno. Nella sua precedente esperienza nella Casa si era concessa la love story con Francesco Monte, capitolata male. La Salemi aveva dichiarato di aver sofferto la rottura e di essersi accorta di non aver vissuto appieno il suo percorso nel reality show.

I pensieri e la paura, però, che la hanno accompagnata fino ad oggi, sembrano ormai un lontano ricordo. La Salemi, dopo aver fatto a pugni tra “testa e cuore”, pare aver preso una strada ben definita. Quella che fa centro nel cuore del bell’ex velino.

Ecco i video della passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.