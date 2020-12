Un film già visto, ha sussurrato Dayane Mello pochi giorni fa circa la storia in erba tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Storia che nelle scorse ore ha fatto passi da gigante, passando da ‘amicizia speciale’ a un vero e proprio flirt. Nel frattempo la modella brasiliana, che è convinta che l’ex velino fosse assai più stregato da Elisabetta Gregoraci piuttosto che dall’influencer ‘power’, si è beccata le ire sia di quest’ultima sia dello stesso Pierpaolo. Ma i paragoni non sono finiti qui perché il gossip e molti telespettatori hanno sussurrato che anche Giulia sia innanzi a una sorta di ‘copia-incolla’, in riferimento alla relazione che visse al Grande Fratello Vip 3 con Francesco Monte. E proprio del tarantino è tornata a parlare l’italo-persiana. Con chi? Niente po po di meno che con Dayane.

Il dialogo chiarificatore tra la sudamericana e l’influencer è stato captato da BloTivvu. “Quello che sto vivendo con Pier mi rende felice e tu dovresti essere felice per me”, ha incalzato Giulia che a sua volta è stata incalzata dalla Mello. “Quando tu sei entrata qua – ha chiesto la brasiliana – ti piaceva già Pierpaolo? No… c’era questa atmosfera come se tu lo guardassi… potrebbe essere staccato dal primo giorno…”. “Noi siamo diventati subito amici e poi è nato…”, replica la Salemi che poi cerca di spiegare le differenze tra il rapporto con Pretelli e Monte.

“Lui quando c’era Elisabetta non stava con me per rispetto. No, non è stato un colpo di fulmine. Pier è completamente diverso da Francesco (Monte, ndr). La mia paura è rimanere appesa quando esco, tu pensi male? Con Francesco non c’erano i presupposti per come ci scannavamo qua dentro, la situazione è diversa, lui è totalmente diverso, tutto diverso. Lo vedo come il mio ragazzo per starci insieme anche fuori.”

A questo punto Giulia ha ribadito di essere pronta ad aprire il suo cuore anche se dall’altro lato si deve “proteggere”, perché non può permettersi “di star male”. Infine la chiosa: “Con Elisabetta erano due robe diverse”.

Giulia Salemi, Pretelli-Monte? Stesso scenario, ecco perché

Siamo di fronte a un ‘copia-incolla’? Pare proprio di sì, nonostante Giulia si agiti a dire che non lo sia. Innanzitutto la vita in generale, di tutti, è in molte situazioni un ‘copia-incolla’ visto che ogni persona, per carattere, punti di vista e ragionamenti, spesso fa scelte orientate in una certa direzione, ricreando situazioni già vissute. Si passi quindi al caso specifico Salemi-Monte, Salemi-Pretelli. Giulia teme di scottarsi ancora come con Francesco. E non ha per nulla torto.

Breve sunto: Giulia e Francesco si conobbero al GF Vip (lo stesso vale con Pretelli) e fin da subito sembrò non tornare qualcosa nel legame. Si notò che l’ex tronista non fosse guidato da quel fuoco sacro che richiede l’amore e infatti dopo qualche mese di relazione extra-reality la storia naufragò. Per i più non fu infatti una sorpresa. Con Pierpaolo “è diverso”, sostiene l’influencer. Sicura che ci siano quei presupposti differenti di cui parla?

La situazione sembra invece la medesima. Fermo restando che Monte e l’ex velino siano due ragazzi assai differenti, lo scenario per Giulia è lo stesso. Lei che cerca il ‘principe azzurro’ e di fronte un ‘principe azzurro’ sembra che non ci sia. Pretelli è innamorato della Salemi o si innamorerà? Chissà… Quel che si sa è che fino a pochi giorni fa pendeva dalle labbra della Gregoraci, poi ha ripensato all’ex Ariadna e poi si è tuffato nelle braccia dell’italo-persiana.

C’è una cosa che sembra non tornare, proprio come nel caso di Francesco: è come se si percepisse che nell’ex velino la scintilla non sia scattata. Certo c’è feeling con l’influencer, ma la scintilla e il fuoco d’amore pare stiano altrove. Non resta che attendere qualche mese e la fine del reality. Laddove tutto dovesse naufragare in fretta tra i ‘Prelemi’, allora sì, il ‘copia e incolla’ sarebbe totale. Tuttavia le vie dell’amore sono infinite e chissà che invece stavolta sia davvero tutto diverso. Tempo al tempo!