GF Vip Giulia Salemi e Pretelli, notte rovente e di passione: cos’è successo

Notte ad altissima temperatura al Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si nascondo più, nemmeno a loro stessi. A tarda ora, i due si sono tuffati in piscina iniziando una danza ‘avvinghiata’ bollentissima. Per una buona mezzora i due non si sono lasciati un attimo: lei ha stretto le sue braccia e le sue gambe a lui, con tanto di baci, coccole e gesti d’affetto ‘marini’. La regia del reality ci ha messo del suo, non perdendosi nemmeno un attimo del fuoco passionale divampato.

Un bagno travolgente iniziato quando in piscina erano presenti anche Maria Teresa Ruta, Mario Ermito e Giacomo Urtis, i quali, dopo essersi accorti di quanto stava accadendo hanno saggiamente levato le tende lasciando i due piccioncini soli soletti. Ha preso così avvio un lungo corteggiamento: Giulia avvinghiata a Pierpaolo che ha provato fin da subito a baciarla.

Lei si è divertita a sfuggire le labbra per poi tornare più volte a provocarlo. In amore vince chi fugge, qualcuno diceva… Per poi ritornare, aggiungiamo noi. Così Giulia, più per gioco che per volontà, ha sfuggito per un poco le avances per poi abbandonarsi all’ex velino. E bacio romantico fu, dopo una sfilza di baci sul collo e strusciamenti vari.

“Sono combattuta tra l’istinto e la testa”, ha sussurrato la Salemi a un certo punto, durante una danza acquatica tanto lunga quanto rovente. “Capisci che è surreale? Non riesco a controllare, mi spaventa”, ha aggiunto Giulia, assalita dai dubbi. Pier invece è stato deciso e l’ha guidata con la sicurezza dell’uomo che sa che ormai il corteggiamento ha avuto esito positivo. Ha sorriso, sornione e dolce, facendo sciogliere quel che restava delle barriere dell’italo-persiana.

Alla fine il trionfo della passione. Dopo cotanto svelamento di sentimenti e dopo oltre mezzora di ‘amore acquatico’ i due si sono infilati l’accappatoio e sono usciti dalla piscina. Ma la loro notte romantica non si è conclusa qui. Infatti si sono diretti nella zona del bagno, immergendosi nelle vasche per rilassarsi e godere ancora l’uno della compagnia dell’altra. Ora è ufficiale: al Grande Fratello Vip è nata una coppia.