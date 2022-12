Entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 7 Nicole, la sorella del calciatore Alessandro Murgia, al centro del gossip da qualche mese per via delle notizie riguardanti la gravidanza di Vittoria Deganello. Quest’ultima, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta del suo primo figlio da mamma single. Infatti, al suo fianco non c’è il padre del bambino, che sarebbe appunto Murgia, con cui ha avuto una breve relazione caratterizzata anche da non poche polemiche.

I due hanno avuto una breve relazione che è giunta al termine questa estate, quando la Deganello è rimasta incinta. Pare che la storia legata a questa prima gravidanza dell’ex corteggiatrice sia destinata ad avere sviluppi sul piccolo schermo. La Casa di Cinecittà potrebbe accogliere l’attrice Nicole Murgia, la sorella del calciatore della SPAL, un tempo anche amica di Vittoria.

A lanciare l’indiscrezione è stato inizialmente Amedeo Venza. Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatoresocial su Instagam, ha prima smentito e poi confermato la notizia.

“Cambio di rotta arrivato qualche minuto fa. Nicole Murgia aveva inizialmente rifiutato il GF ma alla fine ha avuto la liberatoria dal marito! A sorpresa entrerà nel al GF e noi non vediamo l’ora. Quanti altarini cadranno”

Pare che Nicole Murgia avesse inizialmente rifiutato la proposta di varcare la porta rossa come nuova concorrente del GF Vip 7. “Alla fine l’hanno convinta”, scrive Rosica. “Le bugie che dici guardando negli occhi la gente usciranno, in questa storia nessuno è santo”, continua.

A detta di Rosica, in tutta questa vicenda intricata con protagonisti Deganello e Murgia, Nicole avrebbe “le sue colpe”. L’esperto di gossip consiglia di stare attenti anche le prossime mosse di Vittoria “perché uscirà di tutto”. “Nessuno di loro è pulito, poco ma sicuro”, conclude Rosica.

GF Vip 7, Nicole Murgia nuova gieffina? La reazione di Vittoria Deganello

Vittoria Deganello ha deciso di esporsi anche in questa occasione. In queste ore, sono diversi gli utenti che la seguono su Instagram che le stanno chiedendo cosa pensa di questa indiscrezione. “La verità viene sempre a galla e le persone, chi prima chi poi, si rivelano sempre per quelle che sono!”, ha risposto così a chi si è detto convinto che non sia lei la persona che sta cercando visibilità con questa storia.

“Non vi anticipo niente, vi lascio la sorpresa”, scrive l’ex corteggiatrice incuriosendo non poco i suoi fan. Inoltre, Vittoria ci ha tenuto a precisare che non dirà più nulla di questa storia. “Tra poco ci penserà qualcun altro a raccontarvi una storia”, aggiunge. A chi le ha fatto notare che Nicole Murgia parlerà molto di questa situazione così delicata nel reality condotto da Alfonso Signorini, lei ha risposto così: “Non vedo l’ora giuro”.

Deganello non sembra per nulla preoccupata di fronte a questa notizia, anzi non vede l’ora di affrontare il tutto. Almeno è quello che fa vedere ai suoi follower. L’ex corteggiatrice sente di essere nel giusto e di non avere nulla da nascondere, probabilmente. Di certo, invita anche lei ad aspettarsi di tutto dall’arrivo della sorella di Alessandro Murgia al GF Vip.

“Io sono serenissima”, confessa Vittoria. Bisogna ora attendere una conferma ufficiale da parte del reality show di Canale 5. Di sicuro, qualora dovesse entra nella Casa Nicole Murgia, non mancheranno di certo le polemiche.

Tra Vittoria e Nicole Murgia è già avvenuto un botta e risposta a distanza durante questa delicata vicenda, attraverso i social network.

La storia di Vittoria Deganello e Alessandro Murgia

La relazione di Vittoria Deganello e Alessandro Murgia è sempre stata caratterizzata da polemiche. Le indiscrezioni parlavano, in particolare, del calciatore, che avrebbe lasciato moglie e figlie per via di questa love story. I due diretti interessati non hanno mai svelato nulla riguardante l’inizio della loro storia, dunque resta un gossip. Al contrario, sui retroscena della gravidanza dell’ex corteggiatrice ci sono molto dettagli, rivelati proprio da lei.

Spesso la Deganello si lascia andare a piccoli sfoghi sull’assenza di Murgia. Di recente, Vittoria ha parlato del momento in cui ha scoperto di essere incinta, rivelando che il suo ex le avrebbe chiesto di abortire. Da parte di quest’ultimo non sono ancora arrivate dichiarazioni pubbliche al riguardo. A parlare ci ha pensato sua sorella Nicole, non svelando però particolari dettagli. Con il suo ingresso nella Casa le cose potrebbero cambiare.

GF Vip 7: chi è Nicole Murgia

Nicole Murgia non entrerebbe solo come ‘sorella di’, ma soprattutto come attrice. Ha debuttato sul piccolo schermo da bambina prendendo parte a Don Matteo 2 e Rivoglio i miei figli. Ha partecipato anche ad altri progetti televisivi e cinematografici: la serie Nati ieri, Nessun messaggio in segreteria, Un giorno perfetto, Tutti pazzi per amore (dove ottiene più popolarità) e Le ultime 56 ore. Nel 2010 ha ricevuto il premio Gran Prix Corallo Città per l’interpretazione di Cristina nel telefilm Pazzi per amore.

Nel 2013 Nicole ha debuttato a teatro con Occidente solitario e nel 2013 ha ottenuto in Campidoglio l’Oscar dei giovani. Murgia è sposata con il calciatore Andrea Bertolacci dal 2015 e ha due figli, Matias e Lucas.