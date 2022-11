Gravidanza tutt’altro che facile per Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata dell’ex tronista Mattia Marciano. La ragazza, classe 1994, aspetta una figlia da Alessandro Murgia, giocatore della Spal. La relazione tra i due è durata pochi mesi e alla notizia della dolce attesa il calciatore se la sarebbe data a gambe levate, stando almeno alla versione fornita dall’influencer ai suoi follower. Lo sportivo, infatti, non ha mai parlato apertamente della questione.

Lo sfogo di Vittoria Deganello su Murgia

Su Instagram Vittoria Deganello è stata provocata da un utente al quale ha risposto per le rime. “Sei vergogonosa. Sei TU e solo TU che hai deciso che questo figlio che avrai crescerà senza padre”, ha scritto l’hater, lasciando intendere che quanto dichiarato dall’ex corteggiatrice fino ad oggi non corrisponde propriamente a realtà.

Vittoria Deganello non si è lasciata intimidire e ha risposto piuttosto alterata:

“Dai tu, sarai qualche parente che invece di farmi una chiamata mi scrive con i fake! Se uno vuole esserci c’è ma a quanto pare preferisce altro. Io e mia figlia siamo solo d’intralcio per lui, non l’ha mai voluta e non l’ha mai accettata e lo dimostra quotidianamente…passo e chiudo”

La replica della sorella di Alessandro Murgia

Non si è fatta attendere la reazione di Nicole Murgia, sorella del centrocampista, e fino a poco tempo fa una delle migliori amiche di Vittoria Deganello. In una storia di Instagram ha fatto sapere:

“Non abbiamo bisogno di fare fake per commentare sotto le tue foto né io, né nessun altro della nostra famiglia. Tutto ciò che c’era da dire, in primis da me, è stato detto da te direttamente. Chi doveva alzare il telefono eri solo te per avere un confronto con chi, come me, ti reputava parte della mia famiglia. Detto ciò non dirò altro”

Il caso della gravidanza di Vittoria Deganello

La storia d’amore tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia ha fatto chiacchierare fin da subito. I due avrebbero iniziato a frequentarsi quando il 26enne era legato ad un’altra donna, dalla quale ha avuto due figli. Proprio dopo la nascita del secondogenito avrebbe cominciato la sua liaison con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Liaison durata solo una manciata di mesi: stando a quanto dichiarato da Vittoria Deganello è finita la scorsa estate, subito dopo la scoperta della gravidanza. Murgia, secondo quanto emerso fino ad oggi dalle confidenze dell’influencer sui social network, avrebbe addirittura chiesto all’ex di abortire.

Richiesta ovviamente non accettata da Vittoria Deganello, che ha scelto di portare avanti la dolce attesa da sola, col supporto della sua famiglia. La bambina, il cui nome è ancora top secret, nascerà il prossimo aprile. Di recente Vittoria si è concessa una vacanza in Oman per staccare la spina e vivere qualche settimana in tranquillità.