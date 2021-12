GF Vip, notte turbolenta: Soleil crolla, Montano ha già ordinato lo smoking

Mentre alcuni meditano di andare via, Alex Belli spiega perché non lo ha ancora fatto e su Delia: “Se mi lascia? Amen”

Come sempre, la notte del GF Vip dopo la puntata è sempre molto movimentata. I concorrenti si confrontano e si affrontano in alcuni casi, ma stanotte non ci sono stati litigi. Più che altro i Vipponi hanno dubbi e pensieri che li tormentano: il 13 dicembre scadrà il contratto di chi è nella Casa dall’inizio. Loro vedono la Casa ancora piena e sono certi ormai al 90% che il GF Vip è stato prolungato, ma vorrebbero notizie da Alfonso Signorini. Il conduttore invece, insieme ai suoi autori, ha deciso di lasciarli ancora nel limbo dell’incertezza: manca una settimana, ma ancora non hanno comunicato nulla.

Proprio questo non dare notizie ufficiali ieri sera, già durante la puntata, ha disturbato Davide Silvestri. Durante una pubblicità, lui e Aldo Montano si sono confrontati ed entrambi sembrano certi di andare via. Davide inoltre ha poco gradito questa mancata chiarezza sulla data della finale. Dopo la puntata, Francesca Cipriani è entrata in crisi e anche lei è d’accordo con Davide: vuole avere notizie certe. Inoltre pensa che il GF Vip potrebbe finire addirittura a maggio! Forse sapendo che finirà a metà marzo cambierà idea?

Oltre a Davide e Francesca, c’è Montano certo di abbandonare: sua moglie Olga ha provato a convincerlo, anche dalla chiacchierata con lei Aldo ha capito tutto. Nonostante l’invito di Olga a continuare, Aldo vuole andare via il 13 dicembre: “Continuare? Ma sei matto? Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”, queste le parole a Gianmaria. Biccy ha riportato anche altro successo nella notte. Soleil Sorge aveva già manifestato l’intenzione di andare via il 13, ma potrebbe cambiare idea. Dopo la puntata di ieri sera ha ammesso di essere distrutta e anche a lei dà fastidio questo non dire da parte di Signorini. Parlando con Valeria Marini, Soleil ha detto:

“Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito. […] Non so se resto, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso. Io vincere il GF Vip? Ma cosa dici, vengo sempre nominata, vedrai poi cosa succede. Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality, tu li hai fatti? Ah, non lo sapevo. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo”

A destabilizzare Soleil di sicuro è anche la storia con Alex Belli. I due si sono avvicinati molto negli ultimi giorni, tant’è che Alex ha ammesso di provare qualcosa. Ieri sera l’attore ha parlato della sua crisi (durata molto poco), ha spiegato che voleva andare via ma non lo ha fatto. Il motivo? Mancano pochi giorni alla fine del contratto e per lui il GF Vip è lavoro. Quindi anche Alex Belli potrebbe lasciare il GF Vip la prossima settimana. Hanno stupito molto, però, le sue parole su Delia nella notte: