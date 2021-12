GF Vip, la crisi di Alex da Natale a S. Stefano: “Volevo andare, sono qui”

Alex Belli in crisi al Grande Fratello Vip 6? Lo è stato, ma tutto si è risolto nel giro di poche ore. Signorini ha aperto la puntata di lunedì 6 dicembre annunciando una crisi dell’attore, che ha mantenuto una certa tensione fino al suo momento, a dire il vero. Dopo aver visto altri blocchi venire prima del suo, Alex ha raggiunto il confessionale per parlare con il conduttore di questi suoi dubbi e delle sue preoccupazioni.

Alex Belli voleva lasciare il GF Vip, questo è stato anche detto prima che si sviscerasse l’argomento, ma sui social nessuno ci ha creduto. E non solo sui social. Innanzitutto, Alex ha spiegato la sua crisi tra Soleil e Delia:

“Sono molto confuso, anche se ho una soluzione. Qua viviamo un treno ad alta velocità di emozioni e ne sono stato travolto, perché ho voluto viverle. Mi sono detto di viverle al 100%. Certo, non posso nascondere che sono in difficoltà. Per questo ero in crisi, è bellissimo questo viaggio e questa Casa, e la relazione con Soleil. Ma devo tornare con i piedi per terra e vivere la mia vera vita, e salvare la mia vera vita”

Quindi Alfonso ha chiesto se la soluzione non sia quella di uscire dalla Casa e Alex ha annuito con la testa. Per il conduttore non sarebbe la soluzione più giusta – ma va? -, inoltre secondo lui se Belli non lascia il gioco è perché ha qualcosa che lo trattiene dentro. Ovvero Soleil: da qui nasce la confusione di Alex? Lui ha confermato:

“Vorrei non poter rovinare tutto quello che abbiamo costruito qui e che ho costruito fuori. Nella mancanza di lucidità in cui sono l’unica soluzione che è Delia mi porti via di qui. Vorrei svegliarmi da questo sogno e uscire fuori, senza effetti collaterali. Anche se so che non è possibile”

Lui non vorrebbe superare una linea oltre la quale starebbero male tutti, Soleil inclusa. Anche se pensa di aver già superato quella soglia. Signorini ha detto all’attore che non ha motivo di preoccuparsi – sì, lo ha detto – perché Delia non è ancora andata nella Casa a portarlo via. Gli ha pure detto che Delia non si sarebbe esposta pubblicamente: in realtà lei ha lasciato Milano. “Io e Delia abbiamo vissuto prove più difficili di questa”, ha detto Alex prima di essere raggiunto da Soleil.

Signorini ha messo alla prova i due parlando di una clip compromettente che era disposto a non mandare in onda, per non turbarli. In realtà la clip non era così compromettente, il conduttore ha solo voluto metterli alla prova. In tutto ciò, Alex ha spiegato a Soleil la sua crisi:

“Niente di particolare. Magari siamo ancora in una fase in cui l’irreparabile non è ancora successo, o forse sì. Mi dispiacerebbe farti soffrire o far soffrire tutti e tre. Sono in una situazione di crisi, io stasera volevo andare via. Però sono ancora qui”

Un video su Twitter ha ripreso le reazioni in salotto: dopo queste parole di Alex ci sono state risate diffuse. Katia Ricciarelli ha commentato con un “Ma basta”, Manila Nazzaro invece ha detto: “Vabbè ciao guarda”. Nessuno ha creduto alla crisi di Alex Belli, o almeno nessuno ha creduto che avrebbe lasciato il gioco. Su Twitter non è mancata l’ironia: in molti hanno notato che la crisi è durata molto poco, da Natale a Santo Stefano insomma. Inoltre appena tornato in salotto ad Alex è rispuntato il sorriso: forse c’era davvero qualcosa di compromettente da mostrare e ha ripreso a scherzare scoprendo di averla fatta franca?

La voglia di uscire di Alex è durata quanto il vasetto della nutella nella mia credenza: non fa neanche tempo ad arrivarci. #GFVIP — ????️‍????Matte (@MattewGra) December 6, 2021

Ma Alex non voleva uscire? Cos’è successo? Ha cambiato idea in 5 secondi? #gfvip — Ery (@erikasprousee) December 6, 2021

vado via poi rimango poi vado che pagliaccio Alex tanto sappiamo che delia stà facendo la quarantena ????#GFVIP — Giuly (@giuly_ferrari) December 6, 2021

Quindi Alex non esce… ma dai che novità #gfvip — Roberta (@Roberta59476225) December 6, 2021