GF Vip 6 venticinquesima puntata, eliminato e nominati: cos’è successo

La venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in onda lunedì 6 dicembre 2021. Cosa è successo? La serata è cominciata con un annuncio di Alfonso Signorini: Alex Belli è in crisi. Poco prima della puntata pare abbia spiegato in confessionale di non riuscire più a controllare la situazione e non riesce più a gestire il rapporto con Soleil Sorge. Non vorrebbe mettere in pericolo il matrimonio e per questo starebbe pensando di andare via. Alex Belli lascerà il GF Vip 6? Non è la prima volta che lo dice, chissà.

Collegandosi con la Casa, il conduttore ha affrontato il primo argomento della serata: lo scontro tra Lulù Selassié e Maria Monsè. Le due hanno raccontato di essersi riappacificate, Maria si è scusata dopo la scorsa puntata e il clima è più disteso oggi. La discussione ha ripreso vita con le opinioni di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e ha coinvolto poi tutto il salotto. C’è stato un momento su Soleil e Aldo Montano in Super Led dopo il faccia a faccia dei giorni scorsi. Il campione azzurro ha spiegato che di natura non ama mettersi in mezzo alle discussioni, lo ha fatto con Alex Belli perché lo riguardava da vicino e soprattutto considerava l’attore una persona a lui vicino nella Casa.

Dopo il confronto, con una Soleil da tigre a micia, Montano è rimasto solo nella stanza: per lui c’è stata una sorpresa da sua moglie Olga che poi è apparsa anche in collegamento. Sophie e Gianmaria hanno parlato del bacio e se ne sono dati uno in diretta. Il conduttore ha scambiato due chiacchiere con Patrizia Pellegrino, l’ha chiamata in Mystery Room e ha ripercorso con lei la sua storia. Per lei c’è stata anche una sorpresa dalla figlia Arianna.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli hanno scoperto con una clip cosa si dice di loro in giro, nella Casa. In realtà quella che si è esposta di più è Soleil. Per Biagio è un’amicizia splendida e sotto le coperte ci sarebbero solo chiacchiere e domande. A questo punto della serata, Signorini ha affronto la crisi di Alex, che però è durata da Natale a Santo Stefano. Breve momento su Manuel Bortuzzo e Lulù, che sembrano aver raggiunto una tregua. Per ora, almeno. Per le Selassié è arrivata una lettera del fratello, mentre Carmen Russo ha rivisto il suo Enzo Paolo.

L’eliminata della venticinquesima puntata del GF Vip 6 è Patrizia. Queste le percentuali: Lulù 36%, Jessica 35%, Patrizia 29%. Ed è arrivato il momento delle nomination: questo televoto non sarà eliminatorio, ma ci sarà invece il preferito. Anche stasera ci sono stati gli immuni della Casa: Katia, Aldo e Giacomo e Valeria. Adriana ha dato l’immunità a Lulù, mentre quella di Sonia è andata a Gianmaria. I nominati sono Maria Monsè, Soleil, Sophie, Jessica, Miriana e Biagio. Queste le nomination, concorrente per concorrente: