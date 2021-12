GF Vip: Soleil da tigre a micia con Montano, Aldo spinto da Olga a restare

Signorini ha chiamato a rapporto i due concorrenti per un faccia a faccia in Super Led: cosa si sono detti, i commenti del Web

Soleil Sorge ha sempre dimostrato di essere una tigre e di avere le unghie ben affilate, contro tutto e tutti. Lo ha dimostrato sin dalla sua prima apparizione in televisione, a Uomini e Donne, e continua a dimostrarlo anche al Grande Fratello Vip. Di sicuro sono proprio le sue unghie affilate che l’hanno portata dov’è, e cioè nella Casa e nei salotti di Canale 5, eppure quella vista con Aldo Montano è stata una versione diversa di lei. E forse è piaciuta anche di più. Della serie: non sempre è necessario portare in scena aggressività e arroganza per spiccare in un gruppo di persone.

Alfonso Signorini ha preso spunto da un confronto tra Aldo e Soleil dei giorni scorsi per metterli uno di fronte all’altro stasera, in puntata. Forse il conduttore sperava in scintille e fuochi d’artificio, ma così non è stato. Anzi, i due hanno dimostrato di sapersi confrontare in maniera civile e pacifica. Aldo lo ha dimostrato quasi sempre al GF Vip 6, tranne che con Alex Belli, Soleil invece ha spesso dimostrato il contrario. Eppure la Soleil tigre si è trasformata in una Soleil micia nel confronto con Aldo, più calma e mansueta.

“Ah finalmente il duello ci attende”, queste le sue parole mentre si metteva sotto braccio ad Aldo per raggiungere la Super Led. Forse in un primo momento ha provato ad accendere la miccia, questa è stata l’impressione di alcuni almeno, poi invece ha abbassato i toni. Questo perché ha trovato davanti una persona che non la stava attaccando, probabilmente, o forse perché in Aldo non vede un nemico. Magari un nemico sì, ma leale e questo fa la differenza. I due non si sono presi sin dal primo giorno, tra loro non scorre sangue, quindi non c’è né sangue buono né sangue cattivo. Si sopportano, si rispettano e continuano a convivere civilmente.

Tutto è partito dall’opinione che Soleil ha di Aldo, ovvero che non si espone mai, secondo lei, nella Casa. In realtà Montano si espone quando sente di doverlo fare o quando la situazione lo riguarda da vicino. Soleil però ha fatto una distinzione tra persona e concorrente, mettendo in discussione Aldo concorrente e non persona. A lei è piaciuto quando Montano si è esposto, anche su di lei, ma è chiaro che Aldo lo faccia solo quando la questione lo riguarda da vicino. “Mi espongo sulle cose che ritengo che meritino”, ha spiegato lo schermitore.

Il confronto è finito senza alcuno spargimento di sangue. Su Twitter alcuni hanno notato che Soleil era più mansueta con Aldo. Non mancano i fan più estremisti che si sono schierati da una parte o dall’altra. Va detto, comunque, che gran parte degli spettatori ha apprezzato il confronto tra Aldo e Soleil al GF Vip 6, perché non hanno litigato e non c’era cattiveria, ma si sono semplicemente confrontati. Per alcuni è stato anche un confronto interessante.

Nel frattempo, Olga ha fatto una sorpresa ad Aldo Montano e lo ha invitato a proseguire il gioco. “Credimi amore, voglio che vinci, che continui. Lo vogliamo tutti”, ha detto la moglie di Aldo. Lo ha ripetuto più volte nel corso del collegamento: Aldo Montano accetterà di restare al GF Vip 6, dopo questo invito della moglie?

questo scambio tra aldo e soleil mi è piaciuto molto, sincero e senza cattiveria #gfvip pic.twitter.com/KI9h9YK80s — Saretta (@saralicusato98) December 6, 2021

Ma perché parlate di “da che parte state tra Aldo e Soleil?” “Aldo mille passi avanti” o, da fan di Sole, “Sole mille passi avanti”.. non hanno litigato.. cioè è stato semplicemente un confronto, tra l’altro molto interessante.. non penso ci siano posizioni da prendere. #gfvip — sul carro di dimarco ✨ (@cartavelata) December 6, 2021