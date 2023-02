Notte di fuoco al “Grande Fratello Vip”. La festa degli innamorati si avvicina e ieri 11 febbraio i vipponi si sono scatenati in una serata a tema ‘San Valentino’. Tuttavia, nella Casa più spiata d’Italia è regnato tutto tranne che l’amore. Ciò che ha dato il via al caos è stato il cosiddetto “gioco dei baci”. Da lì, come matriosche, le varie coppie (o ex coppie) hanno iniziato a litigare. Il culmine si è poi raggiunto con un gesto di Oriana Marzoli che ha sconvolto il web. Ma, procediamo con ordine.

Oriana Marzoli come Elenoire: richiesta la squalifica

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli non si possono vedere: questo è chiaro a tutti, ormai, da tempo. I due hanno avuto una breve frequentazione e hanno anche trascorso una notte insieme. Il flirt si è concluso in modo abbastanza burrascoso, tra attacchi e forti litigi. Da allora, è calato il gelo tra i due vipponi e il parrucchiere aveva anche rivelato di volerla denunciare. Ad ogni modo, Oriana non ha mai nascosto la forte ostilità che prova verso Antonino e, proprio ieri sera, si è lasciata andare ad uno sfogo che ha scatenato l’indignazione dei telespettatori.

La venezuelana è nota per le sue reazioni esuberanti e, a volte, esagerate. Durante la festa organizzata per San Valentino, la “reina” ha preso una foto di Spinalbese, l’ha strappata, ci ha sputato sopra e, infine, l’ha anche calpestata. Insomma, la Marzoli non si è risparmiata e ha dimostrato in modo singolare e, c’è da dire, poco elegante, il suo astio nei confronti dell’ex di Belen. Alcuni concorrenti erano presenti sulla “scena del crimine” e hanno riso per poi pronunciare uno stupito “Nooo”.

Chiaramente, sui social è scoppiato il putiferio. I fandom del reality sono noti per le loro continue richieste di squalifica e, dunque, non potevano lasciar passare in sordina un video del genere. Per di più, il gesto ha ricordato lo stesso compiuto mesi fa da Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon, con testimone, ironicamente, proprio Antonino. A causa di quel comportamento, la diva è stata eliminata e, per questo, viene chiesto lo stesso trattamento verso Oriana. La venezuelana verrà squalificata?

Luca e Ivana: scoppia la lite

Un bacio dato da Ivana Mrazova ad Andrea Maestrelli durante un gioco ha provocato la gelosia e il risentimento di Luca Onestini. La modella ceca ha subito chiarito che si trattava solamente di un bacio scherzoso, ma l’ex tronista non è riuscito a nascondere la sua delusione. “Se m’avessero chiesto prima se tu avresti baciato una persona davanti a me, avrei detto di no”, ha dichiarato.

L’influencer ha ammesso di non riconoscere più la sua ex fidanzata e sente di avere davanti una persona diversa. “Avevi un’immagine che io diventassi suora per tutta la vita”, ha replicato la Mrazova, che ha terminato la sua relazione con il bolognese più di un anno e mezzo fa. Entrambi i vip hanno poi iniziato a rivangare cose passate, accusandosi l’un l’altro e Ivana ha incalzato: “Non vuoi che tiro fuori cose”. Una velata minaccia che ha particolarmente infastidito Onestini, che ha abbandonato la conversazione sbattendo la porta in faccia a colei che ha sempre definito come “l’amore della sua vita”.

I due ex sembrano essere lontani dai momenti di serenità vissuti negli ultimi giorni. Proprio quando sembrava che stesse di nuovo scoccando la scintilla, si sono improvvisamente allontanati. Come andrà a finire questa tormentata storia?

Antonella e il dubbio sulla sessualità di Edoardo Donnamaria

Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi e la sua amica Nikita hanno insinuato che Edoardo sia bisessuale. Secondo le vippone, il volto di “Forum” avrebbe paura dei giudizi della gente e per questo non uscirebbe allo scoperto. Ad aumentare ancora di più i dubbi dell’influencer salernitana, è stato un bacio dato da Donnamaria ad Alberto De Pisis durante il gioco di San Valentino.

Il 28enne romano, in realtà, ha voluto pescare la carta di Alberto proprio per non infastidire la sua fidanzata. Chiaramente, non poteva immaginarsi che proprio lei avesse sollevato sospetti sul suo orientamento sessuale. “Se la percezione mia è quella giusta, dillo e basta”, le parole di Antonella che hanno fatto infuriare Edoardo.

Il gieffino non poteva credere alle sue orecchie e ha esclamato a gran voce di non provare alcun interesse per Alberto o nessun altro uomo. A quel punto, la Fiordelisi si è scusata con il ragazzo. A quanto pare, i dubbi dell’ex schermitrice sembrano essere stati chiariti. Almeno per ora.