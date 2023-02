Lo scorso lunedì Ivana Mrazova è entrata nella casa del “Grande Fratello” e si è rincontrata con il suo ex fidanzato un anno e mezzo dopo la loro rottura. Dall’arrivo della modella ceca, l’ex tronista sembra avere una luce nuova e sono in molti a chiedersi se possa esserci un ritorno di fiamma tra i due. Durante la diretta del “GF Vip”, Alfonso Signorini ha voluto parlare con l’ex coppia per capire meglio la situazione: Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno insieme?

I due vipponi sono rimasti soli nel salone della casa più spiata d’Italia e hanno raccontato di come hanno vissuto questi giorni di ritrovata convivenza. Prima di tutto, la Mrazova ha dichiarato di essere stata accolta molto bene dal gruppo, nonostante sia arrivata 4 mesi dopo l’inizio del reality. Dopodiché, la curiosità del conduttore è subito andata verso il rapporto con Onestini. L’influencer ha raccontato di aver ritrovato la stessa complicità di sempre con l’ex compagno. Ma questo, ha aggiunto, non l’ha assolutamente sorpresa.

Dall’altra parte, Luca ha ammesso di essere al settimo cielo per l’entrata della donna con cui è stato ben 3 anni e mezzo. “È come se avessi un pezzo della mia famiglia in casa”, ha detto, non riuscendo a nascondere la sua felicità. Per di più, ha parlato di uno scherzo fattogli dalla modella, che gli aveva fatto credere di essere fidanzata. E questo, ha confessato, lo aveva infastidito parecchio. Tuttavia, alla domanda diretta di Alfonso riguardo un possibile ritorno per i due, Luca è stato un po’ vago e non è riuscito a dare una risposta netta. Ciò che sente per Ivana è “una sensazione che non ha mai provato”, ma non sa ancora cosa sarà del suo futuro con la Mrazova, né tanto meno se torneranno insieme.

L’ex tronista e la modella, come si evince da quanto hanno dichiarato nel corso della diretta, non hanno mai detto che non ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma. Ci sono poi gli sguardi complici, il feeling ancora palpabile e un sentimento che non pare per nulla aver fatto le valigie. Anche i telespettatori che seguono assiduamente il reality show hanno pochi dubbi su come si concluderà la vicenda di Luca e Ivana: per migliaia di utenti, come si può leggere sui social, sarà ritorno di fiamma.