Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora innamorati? Questo è quello che si percepisce assistendo al loro incontro al Grande Fratello Vip 7. La scorsa settimana, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva ricevuto una lettera da parte sua e non aveva trattenuto le lacrime. Ed ecco che stasera Ivana è approdata ufficialmente nella settima edizione del reality show, come ospite. Luca ha incontrato fuori sulla passerella la sua ex fidanzata e sin da subito è apparso con gli occhi lucidi. Impossibile non notare la commozione di Onestini, che è apparso con un’altra luce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Questo è ciò che hanno intuito vari telespettatori e anche Alfonso Signorini. I loro sguardi, le parole e il primo abbraccio hanno dimostrato che c’è ancora un forte sentimento tra Luca e Ivana. Forse, un sentimento che non si è mai spento. Chissà, questa esperienza potrebbe far riscattare la scintilla tra i due, che si sono incontrati la prima volta nella Casa durante la seconda edizione. Hanno varcato insieme la porta rossa, durante la loro prima esperienza nel relaity show di Canale 5.

Da allora non si sono più staccati per molto tempo. Sono tanti i fan che hanno tifato per la loro love story, nata ufficialmente solo una volta che è finito il programma. Infatti, in Casa avevano dato vita a un rapporto speciale, senza lasciarsi troppo andare. Ma era chiaro a tutti che tra loro ci fosse un grande sentimento. Ed ecco che oggi al GF Vip 7 Ivana e Luca si sono ritrovati. La Mrazova ha innanzitutto dichiarato:

“Hai detto delle parole bellissime su di me, però c’è una cosa sulla quale che non sono d’accordo: che dopo ci abbiamo riprovato. Invece, ci siamo lasciati una volta sola. Io sono qui. Mi fa strano perché qua ci siamo conosciuti. Ho conosciuto Luca, del quale mi sono innamorata. La lettera che ti ho mandato spero che l’hai capito. A tratti, vedendo il programma, faccio fatica a riconoscerti”

Onestini è apparso emozionato, così non si vedeva da tempo, tanto che la maggior parte dei telespettatori si è emozionata di fronte a questa scena. “È la donna più bella che abbia mai visto. È un’emozione bellissima. Ho passato i momenti più belli della mia vita con lei”, ha affermato l’ex tronista. Su consiglio di Alfonso, Ivana ha abbracciato Luca, facendogli così capire che entrerà nella Casa.

Lui felicissimo l’ha presa in braccio e insieme hanno varcato così la porta rossa. Ma prima di entrare, si sono presi la mano e hanno imitato l’ingresso che avevano fatto insieme nella seconda edizione, quando erano ancora due sconosciuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

GF Vip: Diamante entra a gamba tesa, ma Onestini si prende la scena

Applausi al Grande Fratello Vip 7 per Luca Onestini. Almeno la maggior parte dei telespettatori, questa volta, sembra essersi schierata dalla parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. In quale momento? Quando si è ritrovato di fronte a Matteo Diamante. Quest’ultimo è approdato nel giardino della Casa di Cinecittà per fare inizialmente una sorpresa a Nikita Pelizon. In realtà, questa è stata come un’anteprima per l’ingresso di Matteo come ospite della settimana, me i due concorrenti del reality show non sono ancora stati informati di questo.

Inizialmente, Diamante è arrivato in giardino lasciando senza parole Nikita. La gieffina si è emozionata nel rivedere il suo ex fidanzato e ha ammesso che non se lo aspettava. Lui le ha riservato delle belle parole e ci ha tenuto anche a precisare che la Pelizon non recita e che è davvero così. La gieffina ha conquistato una grossa fetta di pubblico. Nonostante questo, ci sono anche tanti altri che sono convinti del fatto che stia interpretando un personaggio, con tanto di accento inglese.

Anche nella Casa del GF Vip 7, qualche suo compagno d’avventura ha palesato questa opinione. Ma Diamante ha dichiarato di averla raggiunta proprio per questo, per dire che lui conosce bene Nikita, con cui ha avuto una relazione durata anni, e che non sta fingendo. Questo in realtà non è l’unico motivo per cui Matteo ha voluto questo confronto con la Pelizon.

Ha approfittato di questo momento per dire due parole a Luca Onestini, su cui non ha un’opinione positiva. In quanto Nikita ha avuto vari litigi con l’ex tronista, Matteo ha pensato di dover prendere le sue difese. Ma Luca ha schiacciato in diretta Diamante senza problemi. La maggior parte del pubblico si è schierato dalla sua parte e ha riso insieme a lui per le sue battute.

“Se avevamo qualche dubbio che fossi un pi**a, ora abbiamo la conferma”, ha tuonato Onestini, conquistando molti utenti su Twitter. Dall’altra parte, Matteo non se n’è rimasto in silenzio e ha consigliato a Luca di tornare a fare i video su TikTok insieme al fratello Gianmarco. “Speravo si comportasse da signore con Nikita, invece è uno stratega”, aveva dichiarato di recente Diamante al GF Vip Party.

Stasera ha ribadito la sua opinione e chissà cosa accadrà ora che Matteo condividerà le giornate con Luca all’interno della Casa di Cinecittà per qualche giorno. Diamante, Ivana Mrazova e Martina Nasoni sono gli ex fidanzati che entrano nel reality show stasera come ospiti. Si prevedono non pochi colpi di scena con il loro arrivo. Ivana è l’ex fidanzata di Luca, mentre Martina Nasoni ha avuto una relazione con Daniele Dal Moro.

Luca onestini non può asfaltare chiunque vada in puntata in cerca di dieci euro. LUI DEVE.

Momento top: Luca che si avvicina per conoscere il nome! ✈️✈️✈️ #oriele #gfvip pic.twitter.com/DPKuTFLJ3N — caffelatte (@trashstellare) February 6, 2023

– Vince a mani basse ogni confronto

– Dialettica impeccabile

– Protagonista di ogni puntata

– Capoship degli #incorvassi Signore e signori LUCA ONESTINI ????#gfvip pic.twitter.com/XiVRHpqL3y — Linda ???? (@Daydrea85403738) February 6, 2023

"Luca cosa pensi del tweet di Matteo?" "Penso che è il suo tentativo di venire al grande fratello e farsi vedere IL MESTIERANTE #gfvippic.twitter.com/XfYqqSl0ZC — BagnoTrash (@bagnotrash) February 6, 2023