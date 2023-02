La storia tra Antonella ed Edoardo è una montatura? Così sembrerebbe dalle parole di Attilio Romita, ex volto del Tg1 e concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Il giornalista non ha preso bene l’ennesima nomination e ha continuato a ribadire la propria insofferenza verso Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Parlando di quest’ultimo, Romita si è lasciato andare ad una confidenza riguardo la sua relazione con Antonella. A quanto pare, l’influencer salernitana sarebbe pronta a lasciare il fidanzato una volta finito il reality.

Durante una conversazione con Sarah Altobello, il vippone ha espresso la sua opinione sulla coppia e ha rivelato cosa le avrebbe detto la Fiordelisi: “Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in cu**”. Nel caso l’accusa di Attilio fosse vera, si tratterebbe di un grande colpo di scena. La 24enne, che si è sempre professata innamorata del volto di “Forum”, avrebbe giocato tutto questo tempo per un tornaconto personale.

Tuttavia, sempre secondo Romita, a giocare con il pubblico sarebbero in due. “Stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Ricevono attenzioni in questo programma perché stanno insieme”, ha detto il gieffino. E ancora: “Litigano, fanno…è proprio il contesto che ti costringe”. Insomma, fare ‘coppia’ all’interno del GF funziona parecchio e i ‘Donnalisi’ ne sono consapevoli, per cui sfrutterebbero l’illusione dei loro fan per andare avanti nel gioco. O almeno così sostiene Attilio.

Attilio: “Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in culo…” GODO PER LA FALSITÀ DELLA DOTTORESSA SPUTTANATA DA ATTILIO#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/JdZNrjA4cU — sisonokevin ???? (@_soleilandia_) February 10, 2023

Gianluca Benincasa: le prove contro Antonella e Stefano Fiordelisi

C’è da dire che l’ex di Antonella, Gianluca Benincasa, nei giorni scorsi ha reso pubbliche chat e foto private che potrebbero confermare ciò che ha confessato Attilio Romita. Gianluca ha condiviso degli audio Whatsapp in cui la vippona le confidava che in Casa lo avrebbe salutato tramite un ‘codice segreto’: ogni parola di rigraziamento verso i fan, infatti, in realtà sarebbe rivolta a lui. Inoltre, ha pubblicato anche una conversazione di pochi mesi fa con il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, in cui quest’ultimo lo rassicurava, ricordandogli, per l’appunto, che la figlia lo aveva salutato tramite il gesto da loro accordato.

Tali prove vanno a cozzare con le accuse di stalking fatte da Stefano a Gianluca: il padre di Antonella è arrivato persino a prendere misure legali e ha denunciato l’ex compagno della sua unica figlia. Proprio per questo, infatti, al 38enne non è stato consentito di entrare nella Casa del Grande Fratello insieme agli altri ex famosi che hanno fatto il loro ingresso lo scorso lunedì.

Ad ogni modo, nel caso Attilio Romita stesse dicendo la verità, il prossimo lunedì il Grande Fratello mostrerà sicuramente in puntata il video incriminato. Non resta, dunque, che aspettare per scoprire cosa succederà.