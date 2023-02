Nuova giornata al ‘Grande Fratello Vip’, nuova lite tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Durante l’ultima puntata del reality andata in onda lunedì 30 gennaio, i due sono stati protagonisti di una forte litigata piena di urla e lacrime. Il volto di ‘Forum’ si era scagliato ferocemente contro la fidanzata, accusandola di volerlo far passare come un uomo violento per un tornaconto personale e maggiore visibilità. Tuttavia (com’era prevedibile) negli ultimi giorni i due si sono riappacificati e hanno deciso di provare a dare una nuova chance al loro turbolento amore. Neanche a dirlo, l’idillio è durato un battito di ciglia e poco fa è scoppiato un nuovo grave scontro tra i due gieffini.

Lo scatto di Edoardo Donnamaria

Donnamaria ed Antonella si trovavano in cucina quando è nato l’ennesimo battibecco. Ad accendere la miccia è stata una semplice domanda di Andrea Maestrelli, il quale ha chiesto all’ex spadista se conoscesse qualcuno che potesse aiutarlo a trovare una camicia a quadri. Al che, l’influencer le ha consigliato di chiedere al suo ragazzo Edoardo. Ma, subito dopo, ha aggiunto una battuta che ha scatenato l’ira dello speaker radiofonico: “Anche se pure quelle di Antonino mi piacevano“. Da lì, apriti cielo!

Il ‘pupillo’ della Palombelli, sentendosi mancato di rispetto, ha immediatamente chiesto ad Antonella di non parlargli e di lasciarlo perdere. Questa reazione nasce dai precedenti tra la Fiordelisi e Spinalbese: mesi fa, la prima aveva approcciato in maniera romantica l’ex di Belen ed aveva, per l’appunto, indossato le sue camicie provocando la forte gelosia di Edoardo. Da allora, il parrucchiere è diventato un vero tallone d’achille per il romano.

La 24enne ha replicato dicendo di aver fatto solamente una battuta ed ha implicitamente accusato il fidanzato di aver detto anche di peggio alle altre ragazze della casa. Il tutto è culminato in un gesto che ha scatenato un’accesa polemica: Edoardo ha più volte spinto Antonella nel tentativo di cercare di scappare dalla discussione. C’è da dire che non è la prima volta che Donnamaria ha uno scatto d’ira nei confronti della ragazza. I due sono protagonisti di un rapporto d’amore da molti considerato tossico e lo stesso Edoardo ha ammesso di amare ed odiare allo stesso tempo la fidanzata.

Alla luce di questo nuovo scontro aggressivo, gli utenti del web si sono scatenati con le critiche, specialmente nei confronti del 28enne romano. “Ti prego Antonella, fatti rispettare. Perché non sono reali sti scatti”; “Ma che schifo, levale le mani di dosso!”, hanno ‘cinguettato’ su Twitter. E ancora: “Non mi piace Antonella, non mi fa impazzire Edoardo, ed insieme sono solo tossici. Ma queste immagini sono veramente brutte da vedere. Direi che è arrivato il momento di prendere provvedimenti.”

E anche a sto giro lui passerà per violento quando sono entrambi aggressivi. Ma contenti familiari e amici, contenti tutti. #gfvip pic.twitter.com/kOCqPDMV0m — LaLuLy ???????? (@lully82) February 5, 2023

Il ‘Grande Fratello’ non si è ancora espresso, dunque bisognerà attendere per scoprire se verranno presi provvedimenti (e sarebbe pure il caso). A seguito di questa discussione, i due sono stati spesso censurati dalla regia del programma, la quale probabilmente non vuole far vedere ai telespettatori tali immagini, decisamente poco appropriate.