Barbara Palombelli, ospite a Tv Talk (Rai Tre), ha parlato inaspettatamente del percorso di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. I due si conoscono in quanto lavorano assieme a Forum. La giornalista, nel programma condotto da Massimo Bernardini, prendendo spunto da un commento di una opinionista presente in studio che ha citato il ‘vippone’, ha colto a sorpresa la palla al balzo ed ha riferito ciò che pensa del suo pupillo. Secondo la Palombelli, Donnamaria sta avendo successo nella Casa più spiata d’Italia e questo si starebbe verificando anche per via dell’esperienza maturata a Forum.

“Il successo di Edoardo Donnamaria al GF Vip si deve alla lunghissima gavetta che ha fatto a Forum, perché è riuscito, in queste settimane e ormai mesi di reality, a spaccare il capello in quattro e poi in quattordici e poi in venticinque, che è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose”. Così la Palombelli sul giovane. E ancora: “Lui ha talmente imparato bene che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e che comporterebbe una sentenza”.

Il riferimento è naturalmente stato alla love story tormentata e burrascosa vissuta con Antonella Fiordelisi. I due un giorno sì e l’altro pure si rendono protagonisti di litigi furibondi, con tanto di gravi accuse reciproche.

Opinabile il fatto che Edoardo stia avendo successo. Sarebbe meglio capire che cosa si intende per successo: se lo si intende con l’accezione di avere visibilità, senza dubbio il ragazzo ne sta avendo parecchio per via delle infinite liti con la fidanzata; se invece lo si intende come il costruire qualcosa di solido a livello professionale, spiccando per determinate doti (ad esempio Zorzi fece capire di avere le qualità dello showman), allora tutto questo successo si fatica a scorgerlo.

Barbara Palombelli pronta a dire addio a Forum? La risposta fuga ogni dubbio, ecco come stanno le cose

A Tv Talk, Barbara Palombelli ha inoltre parlato dell’indiscrezione che la vorrebbe pronta a lasciare la guida di Forum. Cosa c’è di vero? Praticamente nulla, ha sottolineato la giornalista, spiegando che ogni tanto qualcuno rilancia tale notizia nonostante non ci sia alcun fondamento sulla questione. Insomma, trattasi di una fake news bella e buona, la Palombelli resterà al suo posto. Punto e a capo.

Chiarito che non ci sarà alcun cambio di guardia al timone della trasmissione, la conduttrice ha detto che se dovesse scegliere una sua erede per gioco consiglierebbe la collega Cesara Buonamici.