GF Vip 7, notte tesa: Elenoire Ferruzzi perde la testa, sputo a Nikita (video)

Elenoire Ferruzzi finisce nella bufera per via di un gesto assolutamente dimenticabile rifilato alla modella

Ogni post diretta del Grande Fratello Vip 7 regala perle, per lo più dimenticabili. La notte tra il 24 e il 25 ottobre non ha fatto eccezione. Il gesto più discusso è stato quello che Elenoire Ferruzzi ha rifilato a Nikita Pelizon. Un qualcosa di assolutamente evitabile. Cosa è accaduto di preciso? Non è un mistero che Elenoire e Nikita non si ‘piglino’. Già durante la trasmissione sono volati gli stracci. Ferruzzi, conclusa la puntata, mentre era a colloquio in giardino con Antonino Spinalbese, ha confidato di essere pronta a distruggere la Pelizon laddove dovesse avvicinarsi ulteriormente a Daniele Dal Moro. E proprio mentre stava conversando con l’ex di Belen Rodriguez, ecco che Nikita è passata dal giardino per poi rientrare in Casa. Non appena la giovane modella si è dileguata nell’abitazione, Elenoire ha sputato per terra, chiaro segno di sfregio. Spinalbese ha riso per poi pronunciare uno stupito “Nooo”, mentre Ferruzzi ha lasciato affiorare un risolino soddisfatto e compiaciuto. C’è chi si diverte così, amen!

Grande Fratello Vip 7, ” Elenoire? Una persona che si rifà così è insicura”

Intanto, in altre zone del loft del GF Vip, sono stati commentati gli atteggiamenti assunti da Elenoire durante la puntata. Alberto De Pisis ha sostenuto che la compagna di viaggio abbia una carenza affettiva ed è per tale motivo che tende a ingelosirsi: “Io mi metto nei suoi panni. Elenoire non ha avuto molti uomini, ha un po’ di carenza di sentimenti, sotto quell’aspetto è stata sfortunata. In questa casa non è arrivata con l’intento di trovarsi qualcuno, ma alla fine stando qua dentro ci si affeziona. Con Luca le è andata male e ora ci prova con Daniele. Vede in Nikita un’avversaria. Quando nella vita hai ricevuto tante porte chiuse alla fine è normale diventare gelosa dei tuoi affetti”.

De Pisis si è poi rivolto direttamente a Pelizon, ribadendo il concetto: “Tu Nikita sei una ragazza bella, giovane, dinamica e fuori hai tante situazioni. Per lei è diverso, non perché sia meno bella, ma perché è oggettivamente diverso. Lei si affeziona ai ragazzi che le danno confidenza e avendo avuto carenze affettive dà tutta se stessa quando succede. Non la sto giustificando, sto analizzando la situazione”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Edoardo Donnamaria, che è stato meno morbido rispetto ad Alberto nel valutare la possessività di Ferruzzi: “Però non può essere sempre convinta che l’interesse che lei prova per i ragazzi sia sempre ricambiato. Prima Luca, ora Daniele.. Se ora entra un’altra persona con cui si trova a livello emotivo si affeziona anche a lui?”.

Nel dialogo è intervenuta anche Antonella Fiordelisi che ha dichiarato che secondo lei Elenoire è una persona con poche sicurezze. A sostegno di ciò si è soffermata su alcune sue scelte riguardanti il suo modo di apparire: “Una persona che si rifà così è insicura, è normale che sia gelosa dei suoi affetti. Quelle ciglia sono attaccate con l’Attack, le fa male! Anche le unghie, io vedo come dorme: dorme con le mani piegate fuori la coperta perché ha paura di rovinarle, è vero che chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, ma lei per essere così soffre parecchio”

GF Vip 7, le confessioni di Carolina Marconi sui Testimoni di Geova

Ieri sera Nikita ha raccontato del suo passato nei Testimoni di Geova e di come abbia scelto a 16 anni di abbandonare il movimento religioso, decisione che ha provocato una frattura con la sua famiglia. Nella notte, sulla questione, è intervenuta Carolina Marconi che, avvicinatasi alla modella, le ha confessato di comprenderla in quanto anche lei conosce quell’ambiente avendo una sorella “disassociata” e la madre ‘che è dentro’: