GF Vip, 11° puntata: le nomination. Furia di Elenoire su Romita

Pochi minuti fa si è conclusa su Canale 5 l’11° puntata del Grande Fratello Vip, l’ennesima occasione persa per Alfonso Signorini di ridare un po’ di linfa vitale ad un’edizione che, nonostante fosse partita benissimo, non ha mantenuto lo stesso livello di tensione emotiva anche nelle settimane successive.

Questa nuova prima serata del Grande Fratello Vip si è aperta con un approfondimento sullo scontro fra quello che è accaduto fra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi nei giorni scorsi. Il litigio, che si è già risolto a tarallucci e vino, era nato da un misunderstanding rispetto ad alcune frasi di Gnocchi rivolte all’ex campione olimpico, ma era durato di fatto come un battito di ciglia. La scenata di Amayrus contro Charlie avrebbe potuto essere un’occasione per regalare al pubblico un po’ di pepe e nuove interessanti dinamiche, ma si è risolto nell’ennesimo noioso blocco.

Si è poi passati (o per meglio dire tornati) a parlare di Antonino Spinalbese e al suo rapporto ambiguo con Ginevra Lamborghini e Giaele, dalle quali sembra essere in qualche modo attratto. Questo ideale triangolo amoroso si è concluso con le scuse di Ginevra, che è entrata in casa ammettendo di aver frainteso le intenzioni di Antonino sottolineando che “non avrebbe mai voluto pugnalarlo alle spalle” con le sue dichiarazioni dei giorni scorsi. Un siparietto abbastanza imbarazzante, per il quale il popolo del web di Twitter ha (comprensibilmente) gridato alla sceneggiata.

Subito dopo, Alfonso Signorini ha cercato di sbugiardare Giaele, che nonostante sia palesemente cotta di Antonino continua a negare il suo innamoramento. La modella è stata attaccata da Cristina Quaranta in studio, che l’ha definita “una zecca” sempre attaccata al parrucchiere e ex compagno di Belen. Anche in questo caso, niente di nuovo sotto al sole.

La difficile storia di Andrea Dal Moro e di Nikita

L’unico momento di vago interesse di questa puntata è stata la parentesi dedicata al passato di Daniele Dal Moro, che quand’era più giovane ha dovuto passare per una serie infinita di problemi. Dalla depressione all’abuso di droghe, passando per obesità e anoressia. Un blocco in cui, finalmente, il reality show ha voluto regalare uno spazio ad hoc ad uno dei concorrenti meno interessanti di questa edizione.

Lacrime a fiumi anche per Nikita Pelizon, che è tornata a raccontare come il collega Andrea del suo passato, con tutti i traumi familiari strappalacrime del caso. La modella ha raccontato, tra le altre cose, di aver pensato al suicidio e ha poi avuto l’occasione di incontrare i suoi due adorati fratelli nella casa, Jessica e Raffaele.

Le nomination

Dopo una puntata senza nessun tipo di guizzo creativo da parte degli autori, il turno delle nomination palesi è finalmente arrivato intorno alle 00:40. Ecco chi ha nominato chi.

Amaurys ha nominato Panela Prati

Pamela Prati ha nominato Antonino

Giaele ha nominato Carolina

Carolina ha nominato Pamela

Antonino ha nominato George

Elenoire ha nominato George

Alberto ha nominato Pamela Prati

Attilio ha nominato Elenoire

Per quanto riguarda le nominatio segrete, invece, Antonella Fiordelisi ha nominato Pamela Prati; Luca ha nominato Giaele; Wilma Goich ha nominato George; Patrizia Rossetti ha nominato Pamela Prati; Charlie Gnocchi ha nominato Pamela Prati; Edoardo Donnamaria ha nominato Antonino; Nikita ha nominato Elenoire; Daniele ha votato Giaele.

Terminate le nomination, Alfonso Signorini ha annunciato ai presenti i concorrenti a rischio eliminazione: a doversi giocare il loro posto d’onore all’interno della casa saranno dunque Amaurys, Pamela, George e Giaele.

Elenoire Ferruzzi sbrocca

Elenoire Ferruzzi, in questi ultimi minuti di trasmissione, ha dato spettacolo, scagliandosi come una furia contro Attilio Romita che si è permesso di nominarla per i giudizi troppo critici che la diva ha riservato a Nikita Pelizon. Uno sfogo decisamente incontrollato, che lo stesso Signorini ha cercato di ridimensionare, senza successo.