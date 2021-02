GF Vip, Nicolò Zenga dopo la puntata: bilancio sull’incontro con Walter

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto il confronto tra Nicolò, Walter e Andrea Zenga. La storia dei tre volti noti ormai ai telespettatori del reality di Alfonso Signorini ha fatto appassionare molti. Un rapporto col padre che ormai era usurato nel tempo che grazie all’aiuto del programma di Canale 5 ha permesso un riavvicinamento da parte dei tre.

Dopo le parole di Roberta Termali sulla volontà di ricucire il rapporto tra i figli e Walter Zenga, ieri il confronto tra i tre ha portato finalmente alla conclusione di un capitolo, che può essere considerato a lieto fine. Walter, Nicolò e Andrea hanno messo una pietra sopra il passato e si sono decisi a fare un passo avanti l’uno verso l’altro.

Durante la puntata infatti l’allenatore di calcio ha cercato di ricordare ai suoi figli che lui sarà sempre accanto a loro. Nel bene e nel male. Non solo, li ha anche invitati a guardare al futuro insieme a lui. Isa e Chia quindi hanno voluto chiedere a Nicolò Zenga la sua opinione sugli ultimi fatti della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip, di cui lui stesso è stato protagonista.

Ovviamente Nicolò Zenga non poteva chiaramente non parlare di quanto accaduto in puntata tra lui, il fratello e il padre Walter. Il fratello del gieffino ha dichiarato di non essere cosciente fin dall’inizio di come avrebbe potuto reagire in merito all’incontro col padre. La sua più importante premura era infatti il fatto di non voler sconvolgere Andrea in alcun modo. Il concorrente infatti non sapeva che ci sarebbe stato un altro incontro né con Walter né con lui. Dopo aver vissuto il tutto però Nicolò ha ammesso la sua contentezza nel bel momento passato con entrambi.

Ecco quali sono state le sue parole:

“Anche prima di entrare in Casa le emozioni erano tante perché nonostante io sapessi che mio padre sarebbe stato presente per lo meno in collegamento non puoi mai sapere come puoi reagire quando ti ritrovi in quelle situazioni lì. Volevo cercare di non mettere in difficoltà Andrea in nessun modo perché lui chiaramente nelle situazioni ci si ritrova senza sapere niente di quello che succede fuori”

Infine ha aggiunto: “Volevo veramente cercare di prendere il meglio di quello che è stata tutta questa situazione e dallo slancio che ha avuto nostro padre”

Chissà quindi che i fratelli Zenga ora possano aver trovato un compromesso col padre Walter e che, finita l’esperienza del Grande Fratello Vip, i due possano ritrovare un punto d’incontro. Soltanto il tempo potrà dare una risposta certa.