Grande Fratello Vip 5 trentanovesima puntata: eliminato e nuovo finalista

Tutto ciò che è successo venerdì 12 febbraio 2021 minuti per minuto: chi è uscito, i confronti, il terzo Vippone in finale e i nuovi concorrenti al televoto

La trentanovesima puntata del GF Vip 5 è andata in onda venerdì 12 febbraio 2021. I concorrenti sono giunti al 151esimo giorno di reclusione nella Casa di Cinecittà e mancano poco più di due settimane alla tanto attesa finale. Alfonso Signorini ha cominciato la puntata con Maria Teresa Ruta, con la clip che ha riassunto ciò che è successo con Francesco Baccini nella scorsa puntata. Una vicenda che ha fatto molto discutere perché il cantante ha raccontato una versione dei fatti diversa. La Ruta si è confrontata con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando principalmente, perché, come spesso accade, sono stati usati i loro confessionali per montare le clip.

Alfonso ha chiamato in causa anche Dayane Mello per un parere sugli Zorzando, perché nei giorni scorsi ha parlato di strategia da parte loro e non solo. E anche stasera Stefania e Tommaso sono passati come i cattivi della situazione. Maria Teresa ha raggiunto lo studio per un confronto con Malgioglio faccia a faccia. Cristiano si è molto arrabbiato per un’insinuazione della Ruta, ovvero che avrebbe usato la confessione di Tommaso su Oppini per avere una clip. Andrea Zenga ha incontrato suo padre e suo fratello per un confronto a tre che tanto desiderava, e con un finale inatteso.

E finalmente le richieste del pubblico di mostrare le clip in cui Dayane, Maria Teresa e Giulia parlavano male di Tommaso e Stefania sono state ascoltate. Quindi c’è stato un dibattito in salotto che di sicuro proseguirà nei prossimi giorni, visto che gli Zorzando sono quasi caduti dal pero non sapendo che il chiacchiericcio alle loro spalle va avanti in realtà da più di tre giorni. Per Samantha è arrivata in Cucurio sua sorella Ilaria, che ha potuto vedere attraverso il vetro. Maria Teresa invece ha ricevuto una lettera da suo figlio.

Alfonso ha chiamato Rosalinda in Mystery Room peer parlare del rapporto con Andrea Zenga, anche se non ci sono state evoluzioni importanti fra i due. Il GF Vip però aveva in serbo per la concorrente un confessionale di Andrea. Lui ha ammesso che prova interesse ma si trattiene molto per non mancare di rispetto alla storia con Giuliano. Dopo questo momento, Signorini ha letto il verdetto del televoto: Maria Teresa Ruta è l’eliminata di questa puntata. Pierpaolo ha ricevuto un regalo da parte di suo figlio Leo, inoltre per lui c’era Ariadna Romero nella Casa pronta per un confronto con lui.

Momento terzo finalista. Alfonso ha mandato Pierpaolo e Dayane in Mystery e tutti gli altri in Super Led. I due finalisti hanno pescato una carta che ha dato inizio alla catena: ha pescato la carta di Rosalinda, ma escludendola dal televoto. Lei poi ha dato inizio alla catena dicendo chi non merita la finale e perché, per arrivare poi ai due candidati al televoto. Rosalinda ha tolto Stefania. Stefania ha tolto Andrea Zenga. Lui ha tolto Giulia. Giulia ha portato con sé in salotto Samantha, quindi Zorzi e Zelletta sono finiti al televoto. Ma non da soli: hanno scelto un candidato ciascuno da portare al televoto. Andrea ha scelto Rosalinda, Tommaso ha scelto Stefania. Ma c’era posto per entrambe? No.

Samantha, Giulia e Zenga hanno fatto il nome di chi volevano mandare al televoto tra le due: solo Andrea ha salvato Stefania, quindi Rosalinda confermata. Al televoto per il terzo finalista ci sono Zelletta, Tommaso e Rosalinda. Il televoto terminerà lunedì prossimo con l’elezione del terzo finalista di questa edizione.