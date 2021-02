GF Vip, confronto Zenga: rimproveri di Andrea e Nicolò, ma Walter stupisce

Faccia a faccia tra i tre in giardino sotto la pioggia, con il padre in collegamento da Dubai: finalmente un lieto fine

Walter Zenga è tornato al Grande Fratello Vip per un confronto con i suoi figli Andrea e Nicolò. Un confronto desiderato e voluto fortemente da Signorini. In collegamento da Dubai, Walter ha parlato con i suoi figli insieme. Nicolò era presente fisicamente nella Casa, invece. Prima di entrare nella Casa, però, papà Zenga ha spiegato ancora una volta che il vero chiarimento avverrà in privato, lontano dalle telecamere. Il conduttore ha mandato tutti i concorrenti in camera, lasciando solo Andrea Zenga in salotto. Dopo aver scambiato due chiacchiere con lui, lo ha invitato a uscire in giardino dove è apparso poi suo fratello Nicolò. Andrea non si aspettava di vedere lui, visto che si sono visti solo poche puntate fa. Alfonso è partito quindi da un post scritto da mamma Roberta per i suoi figli.

A questo punto il conduttore ha introdotto l’argomento papà e ha spiegato di aver radunato i due fratelli proprio per un confronto con Walter. Andrea gli ha subito detto che gli ha fatto piacere leggere le parole dopo il loro incontro nella Casa e Walter ha confermato di volerlo abbracciare. Gli ha anche detto di essere orgoglioso del percorso che sta facendo al GF Vip. Poi ha precisato che con Nicolò ha avuto un rapporto diverso, perché si sono visti di più negli anni e si sono frequentati di più. E ha aggiunto che non gli interessa nulla di ciò che i suoi figli potrebbero fare, per esempio il libro di Nicolò. Lui vuole ricostruire un rapporto e ripartire da zero.

Alfonso ha dato la parola a Nicolò, che era rimasto in silenzio. “Io penso che ci sono colpe da entrambe le parti. Se ti ho offeso ti chiedo scusa, ma da parte tua forse hai sottovalutato la mia sofferenza”, ha detto Nicolò. Ma ha aggiunto che da parte sua anche c’è volontà assoluta di ripartire da zero e dimenticare le colpe che possono o non possono avere tutti. “Questa è casa vostra”, ha detto Walter Zenga ai suoi figli. Li ha invitati ancora una volta a Dubai quando Andrea uscirà dalla Casa, ma sembra disposto a incontrarli ovunque. Nicolò ha proposto Osimo, dove sono cresciuti lui e Andrea, ma Walter ha risposto con ironia.

“Va bene dirci quando volete venite, però cerca di metterti nei nostri panni… Secondo me non basta, ci vorrebbe qualcosina in più, interessarsi di più”, ha obiettato Andrea. Papà Zenga ha chiesto in che senso dovrebbero arrivare queste altre dimostrazioni. Andrea ha spiegato che in questo momento non sentono che quella è casa loro, quindi dovrebbe capirli di più ed essere più sensibile. Nicolò ha preso la parola e ha detto che deve interessarsi a conoscerli e a sapere chi sono veramente.

“Venire a Osimo o venire da un’altra parte cambia qualcosa? Non cambia nulla. La frase è casa vostra la uso per dire ad Andrea quando vuoi vieni”, ha precisato Walter. Quindi Signorini ha provato a interpretare le parole del suo Vippone, dicendo all’ex calciatore che forse i suoi figli si aspettano più calore. Andrea ha aggiunto altro: “Bisogna partire per renderla casa nostra, nel momento in cui veniamo farci sentire che è casa nostra. Io quello che ho visto è poca sensibilità verso quello che proviamo noi”.

Nicolò ha ammesso che nonostante lui sia stato a Dubai non è riuscito a sentire che quella è casa sua, che sia dipeso da lui o dal padre non importa. Ha intenzione di ripartire e dimenticare anche questo. Quindi Signorini ha detto che Walter ha fatto un passo verso di loro. L’espressione di Walter è un po’ cambiata, quindi poi ha detto:

“Non sono una persona che dice le parole dolci tanto per dirle. Un padre non divide il bene, lo moltiplica. Questa è una cosa che loro dovrebbero ricordare. Loro come figli. C’è un grande amore sempre, anche se non è stato mai corrisposto o come ha detto Nicolò ci sono state delle cose che hanno offeso entrambe e ci si chiede scusa. Si riparte da qui, da questo momento. E non si va indietro, si va da un’altra parte”

Ha aggiunto poi di capire i rimproveri dei figli. Si è rivolto ad Andrea e gli ha detto che se lui sente la necessità che lui vada a Osimo per essere più sereno nel relazionarsi, per lui non c’è problema. “Io vengo a Osimo”, ha specificano chiaro e tondo. Ha chiarito che non intendeva usare l’imperativo dicendo di andare a Dubai, e Andrea ha apprezzato il fatto che suo padre sia disposto ad andare a Osimo. “Vi voglio bene a tutti e due”, così ha salutato papà Walter i suoi figli. Andrea era molto contento di questo confronto, ma soprattutto il finale ha emozionato tutti nella Casa.

Ma le sorprese non sono finite per Andrea. Per lui c’era anche un video di suo fratello piccolo Walter Junior, figlio di Walter e Raluca, che lo segue sempre al Grande Fratello Vip e non vede l’ora di vederlo.