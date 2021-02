Walter Zenga, Roberta Termali sulla pace: “Ecco perché proprio ora”

L’ex seconda moglie dell’allenatore ha chiarito in un’intervista a DiPiù Tv per quale motivo dopo 24 anni ha chiesto una riappacificazione al suo ex marito

Si è parlato molto del messaggio inviato da Roberta Termali a Walter Zenga. La giornalista e conduttrice tv milanese, ex seconda moglie dell’allenatore, ha raccontato a DiPiù Tv il contenuto del tanto chiacchierato sms. Fra le righe, una richiesta: quella di mettere da parte i dissapori per il bene dei figli Andrea, classe 1993 e, il maggiore Nicolò, nato nel 1989.

“Per sommi capi gli ho scritto: ‘Walter ti chiedo di chiedi ti tirare una enorme e metaforica riga sopra a tutto ciò che è successo in passato.’ E poi: ‘Nessuno di noi merita di soffrire, soprattutto in nome dell’amore che ci ha legati. Non è retorica ma è amore puro verso i nostri due ragazzi che hanno bisogno di te: io, Walter, ho bisogno di rivederli nuovamente felici.”

Un messaggio che è stato mal interpretato da Walter Zenga e la Termali ne ha la certezza. L’ex portiere dell’Inter non ha nascosto i suoi dubbi sul fatto. Infatti, quello stesso giorno l’allenatore sarebbe stato ospite al programma di Barbara d’Urso, Live-Non è la d’Urso. Pertanto Zenga ha pensato ad una mossa per rabbonirlo. “Una coincidenza che non ci voleva e che ha creato un vero e proprio cortocircuito”, ha dichiarato Roberta.

Alla rivista DiPiù Tv ha anche spiegato per quale motivo ha cercato una riappacificazione proprio ora dopo 24 anni di vita separata. La Termali ha ammesso di pensarci da diverso tempo ma che la vera e propria spinta per passare all’atto concreto è stata vedere i suoi figli soffrire, in particola Andrea, in lacrime al Grande Fratello Vip di fronte alla sorpresa di suo padre. Di contro, Walter alle pagine di Chi recentemente aveva pure spiegato per quale motivo aveva deciso di fare una sorpresa a suo figlio e si era scagliato proprio contro la sua ex moglie.

“Il messaggio di pace che ho scritto a Walter è stato dettato dallo strazio di una mamma che ogni giorno, durante le dirette del Grande Fratello Vip vede un figlio che quando parla di suo padre piange come quando era un bambino e non può correre ad abbracciarlo. E vede un altro figlio più grande, che sta soffrendo da tanti anni. Ho provato un enorme senso di impotenza. Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere a Walter dopo tanto tempo che non ci sentivamo”

Anche se Roberta Termali ha anche chiarito che le occasioni per vedersi ci sono state. Ma sono stati più che altro incontri fugaci per motivazioni pratiche. Ad esempio le poche volte che è andato a trovare i suoi figli, come ha dichiarato la stessa giornalista. Oppure quando si è fidanzato con la sua terza moglie.

Il desiderio di Roberta ad oggi però è uno solo. Quello fondamentalmente di riunire la famiglia e di potersi sedere un giorno allo stesso tavolo e condividere un pasto dimenticando il passato. Un pensiero che secondo lei è condiviso anche da Walter Zenga perché la felicità dei figli è al primo posto per entrambi.

“Vorrei che un giorno potessimo sederci tutti al tavolo, qui a Osimo, e mangiare serenamente. Con nuove mogli, figli arrivati da altri matrimoni, compagni di vita e fidanzati. Tutti insieme. Alla fine la vita è una sola e c’è sempre tempo per fare pace, per cambiare idea, per tornare indietro e soprattutto per chiedersi reciprocamente scusa. La cosa importante è che i ragazzi ritrovino la serenità, per loro farei qualunque cosa e dimenticherei ogni dissapore e sono convita che anche Walter vorrebbe le stesse cose.”

In conclusione, Roberta Termali ha rivelato anche come ha capito che tra lei e Walter Zenga il matrimonio stava finendo. Infatti, nel periodo in cui abitavano a Como, l’ex portiere dell’Inter accettò l’incarico di andare a giocare a Padova in serie B. Walter però le impedì di seguirlo. A quel punto la giornalista comprese che c’era un’altra donna, Hoara Borselli. Ma ha anche ammesso: “Ma è acqua passata, la rabbia è andata via da tempo. Ho perdonato. Ripeto, voglio solo il bene dei nostri figli”.