Gf Vip, Nicoletta Larini: “Bettarini non bestemmia, è molto credente”

Stefano Bettarini non ha bestemmiato al Grande Fratello Vip, parola di Nicoletta Larini. La fidanzata dell’ex calciatore ha assicurato che il gieffino non ha mai bestemmiato in vita sua e che quello che si è sentito nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia è un semplice intercalare toscano. Non solo: la Larini ha confidato che l’ex marito di Simona Ventura prega tutte le sere prima di andare a dormire.

A detta di Nicoletta Larini Stefano Bettarini non merita la squalifica al Grande Fratello Vip. Per la giovane – vista a Temptation Island nel 2018 – lo sportivo non ha avuto alcuna colpa. La creativa ha parlato pure della presunta liaison tra Bettarini e Elisabetta Gregoraci. Una liaison che risalirebbe ai tempi di Buona Domenica, quando entrambi lavoravano nel programma di Maurizio Costanzo e Paola Perego.

Quando Stefano Bettarini è entrato nel bunker di Cinecittà Elisabetta Gregoraci ha invitato il 48enne a non dire troppe cose. Secondo alcuni la soubrette si riferiva alla loro presunta relazione clandestina, visto che all’epoca la Gregoraci era già fidanzata con Flavio Briatore e in procinto di sposare il facoltoso imprenditore. Nicoletta Larini ha ammesso di non sapere a cosa si riferisse Elisabetta e che il passato di Stefano le interessa poco.

Nicoletta Larini ha ribadito che tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini c’è sempre stata una bella amicizia ma non ha fatto accenno a una possibile love story dietro le quinte. La 26enne è fidanzata con Bettarini dal 2017 e non è interessata più di tanto ai trascorsi sentimentali di Stefano.

Di sicuro però Nicoletta conosce l’avventura tra Stefano Bettarini e Dayane Mello. A Mattino 5 la Larini ha espresso un certo disappunto per le ultime mosse della modella brasiliana. Dayane ha infatti prima preso in giro l’ex fiamma e poi ha cercato in qualche modo di sedurlo nella notte.

Intanto al Grande Fratello Vip Stefano Bettarini è riuscito ad avere un confronto con Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di Striscia la notizia è stato il tentatore di Nicoletta Larini a Temptation Island Vip e ha provato a contattarla pure dopo la fine del programma. Pierpaolo si è giustificato dicendo che il suo era solo un banale messaggio d’amicizia.