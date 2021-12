GF Vip, new entry: salta una concorrente, al suo posto l’ex di Garko

Al Grande Fratello Vip 6 salta un altro ingresso. Un’attrice, ex di Gabriel Garko, sarebbe pronta ad approdare nella Casa più spiata d’Italia e a unirsi ai coinquilini già presenti. Dopo l’arrivo dei nuovi gieffini Maria Monsé, Patrizia Pellegrino (già eliminata con il televoto), Giacomo Urtis e Valeria Marini, altri Vip sono vicini alla porta rossa. Alfonso Signorini deve ora pensare alle new entry, visto che anche questa sesta edizione si allunga. Non finirà il 13 dicembre 2021, come era stato deciso inizialmente, ma la puntata finale andrà in onda a marzo.

I concorrenti presenti nella Casa dovranno decidere se proseguire oppure no. C’è chi è già consapevole del fatto che metterà fine al proprio percorso all’interno del reality show di Canale 5 prima di Natale, evitando il prolungamento. I gieffini non hanno ancora ricevuto l’annuncio ufficiale, ma immaginano che ciò potrebbe accadere. Ora Giuseppe Candela su Dagospia rende nota un’indiscrezione sulle new entry. Ebbene potrebbe varcare quella porta rossa Eva Grimaldi.

“Salvo imprevisti” l’ex di Garko entrerà nella Casa di Cinecittà. Signorini starebbe portando avanti “trattative continue” per trovare i nuovi volti. Un nome, però, pare sia appena saltato “in estremis”! Sembra che Gemma Vera non sia più una new entry del GF Vip 6. Dunque, la Grimaldi entrerebbe al suo posto.

Vera non è il primo Vip la cui entrata salta. Si vociferavano vari arrivi nei giorni scorsi, che alla fine non sono avvenuti. Questi sono Giulia Cavaglia, Giulio Raselli e Ferdinando Giordano. I tre avrebbero dovuto unirsi al cast già presente nella Casa più spiata d’Italia per intraprendere questa esperienza sotto le luci dei riflettori.

Eppure i loro arrivi sono saltati all’ultimo minuto e i dettagli non sono ancora stati resi noti. Stesso destino sarebbe toccato a Vera Gemma. Dopo l’Isola dei Famosi 2021, l’attrice pare abbia cercato di approdare nel reality di Signorini per rimettersi in gioco. Pare, però, che i fan dell’ex naufraga dovranno rinunciare a vederla nella Casa.

La Grimaldi, nello scorso mese di giugno, aveva risposto alla curiosità di chi si chiedeva se avrebbe fatto parte del reality quest’anno. In particolare, non aveva messo da parte questa idea, durante un’intervista su RTL 102.5 News: “Dipende tutto da ciò che succede con la mia marita (Imma Battaglia)”.

Aveva anche parlato della presunta partecipazione dell’ex Garko, che proprio lo scorso anno ha fatto coming out nel giardino della Casa, smentendo categoricamente.